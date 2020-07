Marokko gaat voorzichtig zijn grenzen openen, maar via Spanje mag nog niet

Vanaf woensdag 15 juli gaan de grenzen van Marokko weer open voor alle Marokkanen en voor buitenlanders met een residentie. Toeristen zonder Marokkaans paspoort zijn voorlopig niet welkom.

De gebruikelijke stroom van miljoenen Europese Marokkanen die hun zomervakantie vieren in het Noord-Afrikaanse land blijft dit jaar waarschijnlijk grotendeels uit. Reizigers kunnen Marokko per vliegtuig of met de boot vanuit Frankrijk (Sète) en Italië (Genua) bereiken. De Spaanse havens blijven net als de grenzen van de exclaves Ceuta en Melilla vooralsnog dicht.

De Marokkaanse regering kwam woensdag al met een besluit dat eigenlijk vrijdag werd verwacht – dan loopt de maandenlange lockdown af. De opening van de grenzen is aan strenge regels gebonden om uitbraken van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Zo moeten alle reizigers een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud kunnen overleggen. En bij aankomst in Marokko worden ze aan verschillende controles onderworpen.

Het staat vast dat deze zomer er totaal anders uit zal zien dan vorig jaar. Toen maakten drie miljoen Marokkanen vanuit Europa de oversteek. Hoewel een groot deel van de Europese Marokkanen dit keer de zomervakantie elders zal doorbrengen, vieren tienduizenden eind juli naar verwachting wel het traditionele offerfeest in Noord-Afrika.

28.000 Marokkanen zaten vast

Het besluit is goed nieuws voor de circa 28.000 Marokkanen die sinds het geleidelijk sluiten van de grenzen in maart niet meer konden terugkeren. Van hen verblijven er nog altijd circa vijfhonderd in Nederland.

De 57-jarige Laziza Iamrachen, die in februari een bruiloft in Nederland kwam vieren is één van hen. Ze wachtte de voorbije maanden bij haar zoon in Den Haag tevergeefs op toestemming voor een terugkeer.

Het plan samen met haar Nederlandse zoon El Yass en diens gezin met de auto naar Marokko te reizen, zal ze door de beperkingen nu annuleren. Ze keert waarschijnlijk zo snel mogelijk met het vliegtuig terug naar haar woonplaats Al Hoceima. „Het ziet er met die gesloten havens in Spanje en al die testen die je moet ondergaan te gecompliceerd uit”, stelt El Yass Iamrachen vanuit Nederland.

Marokko zet met het besluit om de grenzen met de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla voorlopig dicht te houden, de verhoudingen met Spanje op scherp. De Spaanse regering liet vorige week weten haar grenzen alleen voor Marokkanen te willen openen als sprake is van zogenoemde wederkerigheid. Nu Marokkanen en buitenlanders met een residentie alleen vanuit het Franse Sète en het Italiaanse Genua met de boot kunnen vertrekken, is dit conflict met Spanje voorlopig vooruitgeschoven. Het is de verwachting dat de grensovergangen bij Ceuta en Melilla pas in september opengaan.

Marokko voerde de voorbije maanden een streng regime om de coronacrisis te bestrijden. In het land met 35 miljoen inwoners zijn officieel een kleine vijftienduizend besmettingen vastgesteld en zijn er 242 mensen aan Covid-19 overleden.