Koninklijk Concertgebouw gaat reorganiseren

Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam gaat reorganiseren. Daartoe is deze week een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad. De reorganisatie is het gevolg van de nu al vier maanden stilliggende inkomsten door de coronapandemie.

Het Concertgebouw verwacht – ondanks de overheidssteun – in 2020 een verlies te maken van ca. 3,5 miljoen euro. Als beperkende overheidsmaatregelen als gevolg van corona ook in 2021 van kracht blijven, lopen de verliezen nog verder op. Na het advies van de ondernemingsraad neemt de directie van het Concertgebouw een definitief besluit over de omvang van de bezuinigingen en over hoeveel van de huidige 320 arbeidsplaatsen (155 FTE) verloren zullen gaan.

Voor het Koninklijk Concertgebouw, met 750.000 bezoekers en 900 activiteiten per jaar een van de best bezocht concertzalen ter wereld, is de huidige periode van leegstand ongekend. Het Concertgebouw drijft voor 95 procent op eigen inkomsten, waarvan driekwart afkomstig uit kaartverkoop, zaalverhuur en horeca. Directeur Simon Reinink: „Het is verdrietig dat we dit moeten doen. Maar het zijn extreem uitzonderlijke tijden. We ontkomen er niet aan om de continuïteit van het Concertgebouw veilig te stellen.”