Gelauwerde regisseurs maken films in lockdown

Terwijl film- en tv-producties in de vroege fase van de coronacrisis wereldwijd stillagen, maakten een aantal toonaangevende regisseurs korte films over het leven tijdens de lockdown. Zonder budget en professionele crews, met eigen apparatuur. Het eindresultaat heet Homemade en staat nu op Netflix. Het zijn shorts van zeventien filmmakers, onder wie Paolo Sorrentino, Pablo Larraín, Ladj Ly, David Mackenzie, Gurinder Chadha en Maggie Gyllenhaal.

De films variëren van videodagboeken tot sci-fi en van fictieve videogesprekken tot een musical. Sommige zijn ontroerend, anderen vervreemdend. „Kunst geeft ons een nieuwe blik op het bekende”, zegt actrice Cate Blanchett via een voice-over in de prachtige laatste aflevering waarin regisseur Ana Lily Amirpour door de lege straten van Los Angeles fietst. Dat lijkt deels het doel van Homemade ook samen te vatten.

De makers zaten tijdens de lockdown allemaal op andere plekken in de wereld. De producenten vertellen in videogesprekken aan NRC hoe het project tot stand kwam. De productie bracht ook voor hen licht in een duistere tijd. „Vier van onze producties werden door het virus stilgelegd”, zegt Juan de Dios Larraín van productiebedrijf Fabula vanuit Chili. Hij werkt samen met zijn broer Pablo, die een van de films heeft gemaakt. „We dachten: wat kunnen we wél doen tijdens een lockdown? Korte films lagen voor de hand, maar we wilden er een originele twist aan geven.”

Lorenzo Mieli van The Apartment Pictures vult aan vanuit Italië: „Het moet voelen als een internationaal filmfestival. De makers filmden thuis, wat thuis ook was op dat moment. We moesten specifieke regels opstellen die voor iedereen hetzelfde waren. Het was duidelijk dat de makers iets zouden doen over de ‘opsluiting’, elk op hun eigen manier.”

Teresa Moneo is bij Netflix verantwoordelijk voor internationale films: „De makers kwamen al heel vroeg in het traject bij ons. Mensen wilden meteen meedoen, maar ze moesten nog wel een tijdje nadenken over hun ideeën.” Volgens haar is ook goed nagedacht over de volgorde van de afleveringen: „Het is een gevarieerde groep makers, dan krijg je veel afwisseling. Je wilt niet alle persoonlijke films achter elkaar.”

Getroffen filmindustrie

Naast het creatieve aspect is Homemade een manier om iets voor de getroffen filmindustrie te doen, aldus Mieli: „Als regisseur een film maken vanuit je huis is nog steeds een voorrecht. Maar er is een hele industrie die heeft geleden, crews zaten zonder werk. We zorgen ook dat geld wordt gedoneerd wordt aan fondsen.”

Hoewel het maken van films normaal een lang proces is, kwam Homemade snel tot stand. Mieli: „Later komen er waarschijnlijk veel films en series over de crisis, maar dit is gemaakt terwijl het gebeurde. Als ik de films nu terugkijk, krijg ik meteen het gevoel van de lockdown terug. De emoties, de soms verstikkende angst. Larraín: „Over een paar jaar zal deze serie heel anders voelen, het gaat helpen om deze periode te begrijpen. Het koken, de ruzies, de eindeloze nachten.”

Door de verspreiding via Netflix komen de films meteen bij een groot publiek. Mieli: „Ook zonder zo’n groot platform hadden we dit waarschijnlijk gedaan. Alleen dan zouden we niet de reacties krijgen die we nu krijgen. Dat het meteen wereldwijd te zien is, sluit aan bij ons concept. Ik denk ook dat het inspirerend kan zijn voor jonge filmmakers. Als je begint in de filmwereld maak je meestal eerst korte films. Zonder geld, je hebt alleen maar ideeën. Dat is een romantisch aspect van dit project.”

Inmiddels komen op verschillende plekken producties weer op gang, er wordt weer gefilmd. „Maar het is nog steeds eng”, zegt Mieli. „Niemand weet of er een tweede golf komt. We gaan stapje voor stapje vooruit.”