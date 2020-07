Eis: veroordeelde crimineel moet 51 miljoen euro betalen aan de staat

Een 50-jarige man die in 2013 tot acht jaar cel is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, moet van het Openbaar Ministerie ligt 50,8 miljoen euro betalen aan de staat. Volgens het OM is dit de waarde van het vermogen dat de man opbouwde met zijn criminele activiteiten, waaronder witwassen en smokkelen van cocaïne.

De man bezit volgens het OM nog 34 miljoen euro van het in totaal verdiende bedrag. Een deel van dit geld zou verspreid staan over vijftig bankrekeningen in ondermeer Dubai en Zwitserland. Een ander deel van het bedrag investeerde hij in vastgoedprojecten in Nederland, Spanje en Nicaragua. De overige 16 miljoen zou hij hebben uitbetaald aan criminelen.

Van 2008 tot 2011 maakte de man deel uit van een criminele organisatie. In die periode maakte hij zich schuldig aan het smokkelen van 135 kilo cocaïne uit Peru en het witwassen van zeker 500.000 euro. Of de man het hiermee opgebouwde vermogen moet afstaan zal 3 september blijken, dan doet de rechter uitspraak.