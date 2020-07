Drie oud-militairen veroordeeld voor mishandeling en aanranding

Drie (voormalige) militairen zijn donderdag in hoger beroep veroordeeld voor bedreiging en aanranding op de Oranjekazerne in Schaarsbergen in 2013. Ze zijn veroordeeld tot taakstraffen van veertig en zestig uur. Vorig jaar werden ze nog vrijgesproken, waarna het OM in hoger beroep ging.

Twee mannen kregen zestig uur taakstraf voor het verbaal bedreigen van andere militairen op de kazerne. De derde man is veroordeeld voor zogeheten ‘militaire aanranding’ waarbij iemand op de grond wordt geduwd, waarna het ontblote onderlichaam van een ander in zijn gezicht wordt geduwd. Een vierde militair werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

De zaak kwam aan het licht toen drie militairen in augustus 2017 aangifte deden van bedreiging, mishandeling en aanranding bij de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Ze zouden in 2012 en 2013 slachtoffer zijn geworden van pesterijen en aanranding. Ook zouden ze zijn geschopt en geslagen.

In 2018 besloot het OM over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van vijf militairen. Zij werden vorig jaar vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat ze deelnamen aan de wantoestanden. Er waren volgens de rechtbank te veel tegenstrijdigheden in de verklaringen waardoor het onduidelijk was wie wat deed. Het gerechtshof oordeelde donderdag dat drie van hen zich wel degelijk schuldig hebben gemaakt aan de strafbare feiten.