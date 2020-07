Dirk droomt van eigen poffertjeskraam in rampreality ‘Foodtruck Gezocht’

Zelden ben ik zo voor een televisiepersoonlijkheid gevallen als voor Dirk Poffers, een Twentse reus die nog nooit van zijn leven een poffertje had gebakken, maar die toch via internet een bus uit Kansas bestelde om deze te verbouwen tot foodtruck. Zo wilde hij een tweede loopbaan beginnen als poffertjesverkoper op festivals in heel Nederland. Waarom poffertjes? Nu ja, daar was Dirk dus op gekomen door zijn achternaam.

Hiervoor zat hij in de machinebouw, maar daar heeft hij astma opgelopen, legt hij uit terwijl hij nog een blok in zijn walmende houtkachel stopt. Dirk is de held van de eerste aflevering van Foodtruck gezocht (Avrotros) een nieuw lid van de familie waarvan Ik vertrek de oermoeder is. Dat soort huiselijke rampreality leeft van overmoed en mislukking, dus je begrijpt dat de makers op Dirk zijn afgekomen, als wespen die een vergeten portie poffertjes op een picknicktafel in de zomerzon hebben ontdekt. Het kan immers niet goed gaan, met zo’n veertig jaar oude bus waar je alleen wat foto’s van hebt gezien.

‘Getekend door transport en getekend door het leven”, filosofeert Dirk als zijn aankoop uit de zeecontainer wordt geschoven. Eerder vertelde hij dat deze Step Van veertig jaar lang gevuld met wasgoed door het land van de onbegrensde mogelijkheden heeft getuft: „Ik vind dat mooi.” Dat laatste zegt Dirk trouwens elke vijfde zin. Ik vind dat mooi.

Niet dat de bus wil starten. Bij de eerste poging klinkt gepruttel. De tweede keer lijkt er leven in de motor te komen. Dirk balt zijn vuist in triomf, maar dan klinkt er een knal die tot in Kansas te horen moet zijn geweest. Dus gaat de beoogde poffertjestruck op een bergingswagen naar Hellendoorn, waar Dirk in het donker wordt opgewacht door familieleden met kleine plastic vlaggetjes.

Er blijken kogelgaten in de bus te zitten („Zo doen ze dat in Amerika. Ik vind dat mooi.”) die Dirk met flinke klodders vulmiddel aan het zicht onttrekt. Hij vernieuwt de accu en de bedrading, waarna de bus zich rochelend als een oude roker („Dat is nog benzine uit Amerika”) in beweging zet voor een rondje door het bos. Wat Dirk in november nog niet weet, is dat het oldtimerfestival op 16 mei in Nijverdal waarvoor hij zijn bus aan het prepareren is, nooit doorgang zal vinden.

Tussendoor gaat Dirk op cursus bij een poffertjesprofessional (die ook Dirk heet) die hem leert hoe diep je in de poffer moet prikken bij het keren – en altijd van boven naar beneden werken. Hij laat zijn zelfgelaste poffertjesplaat keuren. Weer thuis buffelt Dirk verder aan zijn bus, geassisteerd door zijn immer zwijgzame vriend Freddy. Met een botte decoupeerzaag zaagt hij een groot verkoopluik uit de zijwand van zijn Amerikaanse schone. (Doodzonde natuurlijk, ook het schitterende wit wordt overgeschilderd, maar het is Dirk z’n bus dus ik houd verder mijn mond.)

Heel Hellendoorn dromt samen

Stiekem is Dirk een creatieve klusser die zijn zaakjes prima onder controle heeft. Begin juni is de poffertjestruck klaar en door de APK. Dirk heeft wegens corona speciaal toestemming gekregen om op het dorpsplein te komen bakken, voor dag en dauw heeft hij verse aardbeien in zijn tuin geplukt. Van zijn nichtje krijgt hij een koksmuts met de tekst Mr. Poffer. Heel Hellendoorn dromt samen rond de bus en aan het eind van de dag meldt zich de burgemeester met een oorkonde. Deze zomer mag Dirk Poffer elke zaterdag op de markt komen bakken. Zo kan hij eindelijk ook wat geld verdienen met die poffertjes.

Dat vindt Dirk mooi. Sterker, hij schiet er even van vol. Had ik al verteld dat Dirk Poffers’ poffertjes allemaal de vorm van een hartje hebben?