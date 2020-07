De series van week 28: Stateless, I’ll Be Gone in the Dark en The X-Files

Stateless

Australische miniserie, mede bedacht door actrice Cate Blanchett. Vier mensen leren elkaar kennen in een detentiecentrum voor immigranten in de Australische outback. Deels gebaseerd op het verhaal van een vrouw die onterecht werd vastgehouden in een dergelijk centrum. Blanchett speelt ook een rol in de reeks. Netflix, zes afleveringen.

I’ll Be Gone in the Dark

Documentaireserie gebaseerd op het veelgeprezen boek van journalist Michelle McNamara (1970-2016). Ze beet zich vast in de zoektocht naar de Golden State Killer, een serieverkrachter en -moordenaar die veertig jaar onvindbaar was. De serie van Liz Garbus laat zien hoe McNamara te werk ging en wat er gebeurde na haar dood. Ziggo Movies & Series, wekelijks.

The Old Guard, Greyhound

Deze week gaan twee speelfilms met grote filmsterren rechtstreeks naar streaming. In The Old Guard (Netflix, 118 minuten) speelt Charlize Theron een huurling wiens verwondingen miraculeus helen. In Greyhound (Apple TV+, 91 minuten) speelt Tom Hanks de kapitein van een schip in de Tweede Wereldoorlog.

The X-Files

The truth is out there. Alle seizoenen van The X-Files zijn eindelijk beschikbaar op een Nederlandse streamingdienst. In de jaren negentig groeide de paranormale politieserie uit tot een popcultureel fenomeen. FBI-agenten Mulder (David Duchovny) en Scully (Gillian Anderson) onderzoeken UFO’s, samenzweringen en rare monsters. Sommige aspecten zijn een beetje verouderd, maar veel afleveringen van de serie – zeker in de eerste zes seizoenen – staan nog als een huis. Amazon Prime Video, elf seizoenen.