Daders bomaanslagen Kopenhagen veroordeeld tot 4 en 5 jaar celstraf

De twee daders die in augustus 2019 twee bommen lieten ontploffen in het centrum van Kopenhagen zijn veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk vier en vijf jaar. Dat meldt het Deense persbureau Ritzau donderdagmiddag, aldus Reuters. Het gaat om twee Zweedse mannen van 23 en 24 jaar oud die kort na de aanslagen in beeld kwamen bij de politie.

De twee mannen zijn schuldig bevonden aan het vervoeren en tot ontploffing brengen van twee explosieven. De bom was via de bekende Sontbrug tussen Zweden en Denemarken het land in gesmokkeld. Het motief van de daders werd niet opgeklaard tijdens de rechtszaak, meldt de Deense tv-zender TV2. Wel sprak de officier van justitie donderdag van een „terreurachtige aanval”.

De eerste bom ging af op de avond van 7 augustus vorig jaar bij een kantoor van de belastingdienst, nabij het treinstation van Nordhavn, aan de noordkant van de Deense hoofdstad. Door de explosie raakte een persoon lichtgewond en het gebouw zwaar beschadigd. Al direct was duidelijk dat het niet om een ongeluk ging. De Deense politiechef Jørgen Bergen Skov sprak nadien meteen van „een aanval”.

Nog diezelfde week ontplofte opnieuw een bom bij een politiepost in de wijk Nørrebro, net buiten het centrum. De knal was dusdanig hard dat deze in de hele stad was te horen. Ook hier raakte het pand beschadigd, maar vielen geen gewonden.