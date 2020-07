Burgemeester Seoul Park Won-soon opgegeven als vermist

De burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, Park Won-soon, wordt sinds donderdag vermist. Dat melden meerdere persbureaus. De politie zoekt met speurhonden en drones in de buurt van de stad waar het signaal van zijn mobiel voor het laatst is gedetecteerd.

De 64-jarige Won-Soon is als vermist opgegeven door zijn dochter. Haar vader vertrok in de ochtend om naar zijn werk te gaan en zou „een boodschap met een soort wilsbeschikking” hebben achtergelaten. De burgemeester is nooit op zijn werk verschenen en heeft een belangrijke vergadering gemist. Zijn telefoon staat volgens de politie uit.

Won-Soon is burgemeester van Seoul sinds 2011. Hij vergaarde bekendheid als mensenrechtenactivist en -advocaat. In juni 2019 werd hij voor de derde keer verkozen, daarmee begon zijn laatste termijn. Won-Soon is lid van dezelfde partij als president van Zuid-Korea Moon Jae-in.