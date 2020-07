Burgemeester Seoul dood gevonden na vermissing

Het lichaam van de burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is donderdag gevonden door reddingsdiensten, enkele uren nadat zijn dochter hem als vermist had opgegeven. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap News. Burgemeester Park Won-soon zou zijn telefoon hebben uitgezet nadat hij een laatste bericht aan zijn dochter had gestuurd. Hierna werd een grote zoekactie op touw gezet.

Volgens de dochter van Park Won-soon klonk de boodschap die de burgemeester haar had achtergelaten “als een testament”. Tientallen agenten zochten vervolgens in een district in het noorden van Seoul met drones, helikopters en politiehonden.

Een ambtenaar van Seoul bevestigde dat Park de hele dag niet op zijn werk was geweest en dat al zijn afspraken geannuleerd waren. Een dag voor de vermissing van de burgemeester zou een voormalig medewerker een klacht hebben ingediend van seksuele intimidatie door Park.

Park was bezig aan zijn derde termijn als burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad, een unicum in Seoul. Hij werd in 2011 met grote meerderheid voor de eerste keer gekozen. Als mensenrechtenadvocaat had Park geen politieke ervaring, maar zijn kritiek op de corruptie en grote sociale ongelijkheid in het land maakte hem populair bij de inwoners van Seoul. De burgemeester werd genoemd als potentieel presidentskandidaat bij de verkiezingen van 2022.