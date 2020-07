In de wachtkamer van de uroloog komt een bejaarde man met rollator binnen en vult een plastic glas met water. Hem was geadviseerd met volle blaas te komen. Opgewonden vertelt hij dat hij in de auto naar het ziekenhuis zo’n aandrang kreeg dat hij stopte bij de afslag van de snelweg om in de berm zijn blaas iets te ontlasten, voordat hij in zijn broek zou plassen. Een politieauto stopte en de agent liet weten dat dit ‘wildplassen’ is. Hij kreeg een bekeuring van 90 euro en mocht verder rijden. Hij liet ons weten die niet te gaan betalen.

