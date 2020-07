Australië verlengt visa Hongkongers, schort uitleveringsverdrag op

Australië schort zijn uitleveringsverdrag met Hongkong op en gaat visa voor Hongkongers verlengen. Dat heeft premier Scott Morrison aangekondigd, meldt persbureau AP donderdag. Morrisons besluit is een reactie op de omstreden Chinese nationale veiligheidswet, die Beijing een week geleden aan Hongkong heeft opgelegd en opstandigheid kan veroordelen door levenslange gevangenisstraffen op te leggen.

Lees ook wat onze correspondent eerder over de wet schreef: China neemt omstreden veiligheidswet Hongkong aan

Morrison verlengt een aantal visa van Hongkongers met twee tot vijf jaar, en biedt ook de mogelijkheid op een permanente verblijfsvergunning. Het is onduidelijk voor hoeveel mensen de regeling precies geldt. Naar verwachting heeft de nieuwe wet vooral betrekking op de 10.000 Hongkongers die al in Australië verblijven met een studentenvisum of tijdelijke werkvergunning.

Inmenging

China reageerde geërgerd op het Australische besluit. „We dringen er bij Australië op aan per direct te stoppen met de inmenging in Hongkong en de binnenlandse aangelegenheden van China”, luidt een verklaring van de Chinese ambassade in Australië.

De relatie tussen Beijing en Canberra, de belangrijkste handelspartner van Australië, staat al langer onder druk. Australië heeft China beschuldigd van cyberaanvallen, en China beweerde dat Australië zich schuldig maakte aan spionage.

Kritiek

Eerder lieten andere landen zich ook kritisch uit over de nieuwe Chinese veiligheidswet. De Europese Unie heeft de maatregel veroordeeld en waarschuwde voor ondermijning van de zelfstandigheid van Hongkong. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft aangekondigd 3,5 miljoen bewoners van de autonome Chinese stad „een route” naar Brits staatsburgerschap te bieden. Ook Canada heeft het uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort.