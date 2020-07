ACM keurt nieuwe reisplanner vervoerders goed

De NS mag samen met de openbaarvervoerbedrijven van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een digitaal vervoersplatform ontwikkelen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft donderdag onder „strikte voorwaarden” groen licht gegeven voor het initiatief dat het makkelijker moet maken een reis met verschillende vervoersmiddelen te plannen, boeken en betalen.

Het platform van de NS, GVB, HTM en RET - dat in 2021 beschikbaar moet zijn - combineert verschillende vervoersmiddelen in zijn berekening van wat de snelste, goedkoopste of gerieflijkste reis is. Het neemt dan niet alleen de trein, bus en metro als mogelijkheden mee, maar ook de taxi en deelauto en fiets. Gebruikers moeten zelf aan kunnen geven wat zij belangrijk vinden voor hun reis, bijvoorbeeld dat zij graag fietsen of juist niet. Actuele omstandigheden zoals files of vertragingen worden ook meegenomen.

Een belangrijke voorwaarde die de ACM stelt aan het project is dat andere aanbieders van mobiliteitsdiensten - zoals bijvoorbeeld de lokale fietsenhandel - onder dezelfde voorwaarden op het platform terecht kunnen. Ook moet innovatie gestimuleerd worden en mogen partijen die hun diensten via het initiatief aanbieden geen toegang krijgen tot concurrentiegevoelige informatie. Dat geldt ook voor de oprichters zelf. De ACM hoopt zo concurrentieproblemen te voorkomen.