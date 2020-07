49 goede boeken om deze zomer te lezen

In Ik moet u echt wat zeggen van meesterverteller Mensje van Keulen belt een lieve oude dame aan bij haar buurman. Ze vraagt hem een brief te tikken aan de rechter die gaat oordelen in een strafzaak tegen haar ontspoorde zoon. Met stijgende ontzetting lees je wat ze dan dicteert .

In zijn laatste roman toont Arnon Grunberg zich op de toppen van zijn kunnen. In Bezette gebieden ontsnapt een grensoverschrijdende Amsterdamse psychiater naar een Israëlische nederzetting. Dit boek schokt en verrast .

Een vastgegespte bejaarde man in een rusthuis legt zich allerminst neer bij zijn aftakeling. Hij lééft, in het doodsverachtende proza in de daverende roman Cliënt E. Busken. Jeroen Brouwers’ slotakkoord is groots en fenomenaal vurig .

In zijn nieuwe dichtbundel probeert dichter Alfred Schaffer tot zijn afkomst door te dringen, door zijn Arubaanse moeder een stem te geven en met haar in gesprek te gaan. Deze veelzijdige bundel confronteert je met je beperkte blik .

Na de Grote Oorlog keert een frontsoldaat terug bij zijn vrouw. Al zijn herinneringen is hij kwijt. Over dit hoogst intrigerende gegeven schreef Anjet Daanje een grootse roman. Bij verschijning werd dit boek niet opgemerkt. Nu zegt onze recensent: wat een verbluffend boek .

De ware rebel is een buitenstaander – maar is dat een vloek of een zegen? In een komische en schrijnende roman , het vervolg op de bestseller Hoe ik talent voor het leven kreeg, probeert een asielzoeker Nederland te begrijpen.

Cindy Hoetmer (1967) beleeft weinig, ambieert niets, heeft baan noch kind, minnaars noch man, alleen een een stamkroeg in het centrum van Amsterdam. Maar god, wat grappig en ontroerend is haar nieuwe boek Min of meer opmerkelijke gebeurtenissen uit het leven van een treuzelaar.

Wees op je hoede als je Akoestiek leest, de nieuwe dichtbundel (●●●●) van Arjen Duinker. Want hoe simpel de dingen bij hem ook mogen lijken, vaak is er veel meer aan de hand. Zoals in dit gedicht over de Privé .

De krachtige eerste roman van Gerda Blees (1985), Wij zijn licht, is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van vier Nederlandse communeleden die besloten te stoppen met eten, en in plaats daarvan te leven van licht, lucht en liefde .

Hoe de wereld er over een paar decennia uit zou kunnen zien beschrijft historicus Ewoud Kieft in zijn dystopische debuutroman. De mens eet, beweegt en datet volgens de wil van het algoritme. De hoofdpersoon - een dertiger met bindingsangst - heeft een psycholoog die hem 24/7 via zijn oortje toespreekt. De wereld die Kieft schetst is schilderachtig desolaat .

De vlinder in de inktpot is in veel opzichten een heel andere roman dan Patrick Bassants debuut Joy uit 2012. Dat was dun, arty en vilein. Zijn nieuwe boek, over de Spaanse burgeroorlog, is dik, volks en geestig .

Tijdens een vakantie wordt Gerbrand Bakker (1962) overvallen door een zware depressie. En dan neemt een nieuw antidepressivum ook nog eens al zijn libido weg. Knecht, alleen is een eerlijk en intiem memoir over seks en depressie.

Anna heeft haar zus Lize verloren aan kanker, en daarmee is ze ook haar neefjes kwijt. De ex van Lize heeft bepaald dat Anna de jongens, voor wie ze veel zorgde, nooit meer mag zien. Waarom? Daarom. De autobiografische roman De dag dat ik mijn naam veranderde van Bibi Dumon Tak is een meeslepend, buitengewoon geslaagd boek , dat uiteindelijk om verborgen seksisme draait.

David Markson: Wittgensteins minnares Het cultboek Wittgensteins minnares is eindelijk in het Nederlands vertaald. Deze briljante roman gaat over Kate, een vrouw van middelbare leeftijd, die gefascineerd is door de curieuze voetnoten in de geschiedenis. Dit is een briljant, diep ontroerend boek. Vert. Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes, met een nawoord van Lieke Marsman. Van Oorschot, 286 blz. € 22,50

Ann Petry: De straat Klassieker De straat van Ann Petry vertelt het verhaal van een talentvolle, betrokken en optimistische jonge zwarte vrouw in het New York van de jaren veertig, die moet zien te overleven in een doolhof van bedreigende omstandigheden. Dit is hét boek over racisme om juist nu te lezen. Vert. Lisette Graswinckel. Atlas Contact, 416 blz. € 24,99

Claudia Durastanti: De vreemdelinge Nog geen veertig is Claudia Durastanti en het succes lacht haar toe. Alles op orde denk je, maar nee: Durastanti lijdt aan het bedriegerssyndroom. De vreemdelinge (●●●●●) is het verslag van een existentiële crisis. Vert. Manon Smits. De Bezige Bij, 285 blz. € 22,99

Guzal Jachina: Wolgakinderen De betoverende roman Wolgakinderen (●●●●●) van Guzel Jachina vertelt een kwaadaardig sprookje van een kluizenaar en zijn veel jongere vrouw, uitgekotst door de wereld. Maar het echte kwaad doemt pas op als Stalin een bezoek aan de regio brengt. Vert. Arthur Langeveld. Querido, 536 blz. € 24,99

Kim Faber & Janni Febersen: Winterland Op een kerstmarkt in Kopenhagen vallen tientallen doden bij een bomaanslag. Waarom had een van de slachtoffers banden met neonazi’s? Winterland, het loeispannende thrillerdebuut van Deense journalisten Kim Faber en Janni Pedersen, is de misdaadroman van het jaar. Vertaald door Corry van Bree. HarperCollins, 416 blz. €21,99

Sebastian Barry: Duizend manen Duizend manen is de nieuwe roman van Sebastian Barry. Dit verbluffende verhaal gaat over het geroofde Indiaanse meisje Winona, dat door een homokoppel wordt opgevoed. Hoe houdt ze zich staande in een wereld vol racisme en seksueel geweld? Vert. Jan Willem Reitsma. Querido, 248 blz. € 20,-

Taffy Brodesser-Akner: Fleishman zit in de problemen Met zijn salaris van een kwart miljoen per jaar is hepatoloog Toby Fleishman het mikpunt van spot in zijn schatrijke New Yorkse vriendenkring. En dan is er ook nog zijn succesvolle ex-vrouw Rachel, die zeventien keer zoveel verdient en alsnog alles van hem af wil pakken. Deze verleidelijke debuutroman, over de huwelijksperikelen en social climbing-obsessies van de allerrijksten van Manhattan, doet denken aan Philip Roth. Vert. René Kurpershoek en Karina van Santen. Prometheus, 400 blz. € 22,50

Olga Tokarczuk: Jaag je ploeg over de botten van de doden Een kleine Poolse dorpsgemeenschap wordt opgeschrikt door een serie moorden, de een nog gruwelijker dan de ander. De internationaal geprezen roman Jaag je ploeg over de botten van de doden van Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk is nu eindelijk in het Nederlands vertaald en krijgt van onze recensent vijf ballen. Vert. Charlotte Pothuizen en Dirk Zijlstra. De Geus, 293 blz. € 22,50

Fernanda Melchor: Orkaanseizoen Dit Mexicaanse dorp wordt bewoond door armoedzaaiers, sekswerkers, criminelen en gekken. Maar het grootste uitschot van allemaal is de Heks, die nachtenlange, in drugs gedrenkte orgieën houdt. Onze recensent las Orkaanseizoen van Fernanda Melchor in één keer uit. Vert. Bart Peperkamp. Wereldbibliotheek, 304 blz. € 22,99

Hilary Mantel: De spiegel & het licht Toen de Duitse prinses Anna van Kleef werd voorgesteld aan de beruchte Engelse koning Henry VIII, haar aanstaande man, schrok ze heel even. Niet gek: deze koning was dik, ongezond, mank en koket. Die reactie pakt verkeerd uit. De spiegel & het licht van Hilary Mantel is een adembenemend boek over rivaliserende adel. Vert. Harm Damsma en Niek Miedema. Meridiaan, 1.243 blz. € 39,99

Elizabeth Jane Howard: Welbeschouwd In Welbeschouwd, de eindelijk in het Nederlands vertaalde klassieker van Elizabeth Jane Howard, volg je het uiteenvallende huwelijk van een echtpaar uit de hogere Britse middenklasse. Dit is een pyschologische roman die om een trage, geconcentreerde lezing vraagt. Wie dat kan opbrengen, wordt beloond. Vert. Inge Kok, Atlas Contact, 464 blz. € 24,99

Maeve Brennan: De breedsprakerige dame In glashelder proza beschreef The New Yorker-columniste Maeve Brennan in de jaren zestig wat ze zag als ze door New York liep, in een restaurant at of vanuit haar hotelkamer naar buiten keek. Zestig jaar later glanst haar werk nog steeds in dit melancholieke boek. Vert. Rosalien van Witsen. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 280 blz. € 20,-

Gabriele Tergit: De Effingers Deze drie Joodse families bevinden zich in de hoogste kringen van Berlijn. Terwijl Hitler langzaamaan het land vergiftigt met zijn ideeën, leven zij onverstoorbaar verder. Deze herontdekte en verslavende roman geeft een onvergetelijk beeld van de Duits-Joodse bourgeoisie in de jaren 1878-1948. Vert. Meta Gemert. Nawoord Nicole Henneberg. Van Maaskant Haun, 733 blz. € 29,99

Kate Elizabeth Russell: Mijn duistere Vanessa De vijftienjarige Vanessa heeft een affaire met haar 42-jarige docent Engels. Nog nooit heeft ze zich zo gezien en geliefd gevoeld. Als diezelfde leraar zeventien jaar later in een seksschandaal belandt, wordt de hoofdpersoon in Mijn duistere Vanessa gedwongen opnieuw naar haar ‘grote liefde’ te kijken. Werd ze gemanipuleerd? Vert. Gerda Baardman en Monique ten Berg. Prometheus, 427 blz. € 20,99

Nir Baram: Aan het einde van de nacht In deze overweldigende roman van Nir Baram staat een vriendschap centraal, die verwaterd is, maar eens paradijselijk was. En dan is er nog het schuldgevoel van een zoon jegens zijn dode moeder. Het is allemaal zo herkenbaar. En dat is precies wat Barams boeken zo groots maakt. Baram neemt je mee in de krochten van de ziel. Dit boek gaat je op de huid zitten en laat je niet snel los. Vert. Hilde Pach. De Bezige Bij, 376 blz. € 23,99

Isabella Hammad: De Parijzenaar De Parijzenaar is het ontzagwekkende debuut van de Britse Isabella Hammad (1993) over het drama van mensen die speelbal zijn van de geschiedenis. Dit boek zit vol briljante inzichten, schrijft Bas Heijne. Vert. Gerda Baardman en Jan de Nijs. Ambo Anthos, 592 blz. € 27,50

Helle Helle: Zij Zij, de nieuwe roman van de Deense sterauteur Helle Helle, gaat over een zestienjarig meisje en haar ongeneeslijk zieke moeder. Dit is een ontroerend boek over het onvermijdelijke verlies van een geliefde. Vert. Kor de Vries. Querido, 174 blz. € 20,-

Vivian Gornick: Een vrouw apart en de stad Rond haar zestigste verjaardag gooit de New Yorkse Vivian Gornick (1935) haar leven radicaal om. Ze besluit volop van haar leven in de grote stad te genieten. Chique etentjes, wiet roken, verlangen naar mannen, wandelen over Times Square: deze laatbloeier heft feestelijk het glas. Nijgh & Van Ditmar, 206 blz. € 20,-

Esther Kinsky: Kreupelhout In Kreupelhout van Esther Kinsky zoekt een naamloze vrouw na de dood van haar man vertroosting in het troosteloze, winterse Italië. Rouw is er overal, net als prachtige uitzichten, maar sentimenteel wordt het nergens. Wat verbergt deze vrouw? Vert. Josephine Rijnaarts. Uitgeverij Pluim, 287 blz. € 22,99

Juli Zeh: Nieuwjaar Je bent halverwege de dertig, hoogopgeleid, hebt een goede baan en een leuk gezin. Eigenlijk kun je je het leven niet beter voorstellen. Totdat er ineens iets gebeurt dat alles kapot dreigt te maken. Het overkomt dit perfecte middenklassegezin in Nieuwjaar, de spannende roman van Juli Zeh. Illus. Olivia Ettema. Prometheus, 205 blz. € 19,99