Zorgorganisaties nemen mantelzorgers in dienst om personeelstekort

Mantelzorgers bij twee zorgorganisaties in Zuid-Limburg en Zoetermeer krijgen betaald voor hun activiteiten. Dat bevestigt brancheorganisatie MantelzorgNL woensdag na berichtgeving van de Volkskrant. Door mantelzorgers betaald in te zetten, hopen Cicero Zorggroep en Informeles het oplopende personeelstekort tegen te gaan.

Door de vergrijzing van de bevolking en de mantelzorgers zelf neemt de vraag naar zorgverleners de komende jaren flink toe. Het betalen van mantelzorgers zou kunnen helpen om het oplopende personeelstekort tegen te gaan. Volgens MantelzorgNL zorgt de betaling ook voor meer erkenning van de mantelzorger.

Er worden echter ook kanttekeningen geplaatst bij de ontwikkeling. Zo stelt MantelzorgNL-bestuurder Liesbeth Hoogendijk dat het in dienst nemen van mantelzorgers ertoe kan leiden dat de relatie tussen zorgvrager en mantelzorger verstoord wordt. „De gelijkwaardigheid die mensen vaak nastreven komt onder druk te staan. De waarde van mantelzorg wordt niet langer uitgedrukt in gevoel, maar in geld”, aldus Hoogendijk.

Lees ook: De mantelzorger wil méér dan mooie woorden

Verschillende methoden

Ook waarschuwt zij voor de verandering in de relatie met de zorginstelling. „Het is een zakelijk contract met rechten en plichten”, zegt Hoogendijk. Zij vreest onder meer dat mantelzorgers zich minder vrij zullen voelen om kritiek te uiten op de zorgorganisatie als er geld in het spel is. Het ministerie van Volksgezondheid stelt eveneens in de Volkskrant dat het vrijwillige en onbetaalde karakter van mantelzorg zich „moeilijk laat verenigen” met een arbeidsovereenkomst.

De instellingen pakken het op verschillende manieren aan. Cliënten van het Zoetermeerse thuiszorgbedrijf Informeles kunnen hun mantelzorger inhuren via hun persoonsgebonden budget. De mantelzorger voert ook zogenoemde geïndiceerde zorgtaken uit die normaal gesproken door professionals worden gedaan. Zo’n tweehonderd mantelzorgers krijgen nu op die manier 10 à 11 euro per uur betaald voor maximaal 25 uur per week. Bij het Zuid-Limburgse Cicero is er echt sprake van een arbeidsovereenkomst. Daar zijn veertien mantelzorgers in dienst voor klassieke mantelzorgtaken zoals het begeleiden naar de huisarts en nagelverzorging. Zij krijgen 10 à 15 euro per uur voor maximaal zes uur per week.