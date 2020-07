Voormalige top van kledingconcern FNG manipuleerde mogelijk beurskoers

De voormalige top van kledingconcern FNG heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan het manipuleren van de aandelenkoers. Die conclusie trekt de Belgische beurstoezichthouder FSMA woensdag na maanden van onderzoek. De FSMA heeft de zaak nu overgedragen aan de Belgische justitie. Die moet besluiten of er een strafrechtelijk onderzoek komt naar het moederbedrijf van kledingketens Miss Etam, Steps en Claudia Sträter.

De FSMA maakte woensdag bekend dat er aanwijzingen zijn dat voormalige bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan marktmanipulatie. Ook vermoedt FSMA dat bij FNG sprake is geweest van enkele andere „inbreuken” die „eveneens bezwarend kunnen zijn voor voormalige management”. Ook die zijn overgedragen aan justitie.

Het onderzoek werd vorig jaar al opgestart door de Belgische beurswaakhond, nadat in jaarverslagen van 2018 enkele verdachte transacties waren aangetroffen. Het onderzoek was een van de redenen dat de raad van toezicht van FNG in mei verzocht de handel in de aandelen van het bedrijf aan de beurzen in Amsterdam en Brussel stil te leggen. Verdere details wilden de FSMA en FNG nadien niet geven.

FNG wankelt al maanden. Het is getroffen door de coronacrisis en ligt overhoop met schuldeisers. Woensdag kreeg het uitstel van betaling. Vorige maand kondigde het concern aan 47 van zijn winkels te sluiten en mogelijk bijna driehonderd banen te schrappen.

Onder meer in verband met het onderzoek werd de publicatie van de jaarcijfers over 2019 voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ook de financieel directeur en de topman, een van de oprichters, werden vervangen. Vervolgens vertrok ook Dieter Penninckx, een van de oprichters van bedrijf en aanjager van de vele overnames van afgelopen jaren. Hij stapte op wegens ziekte.