Voormalig ING-topman Hamers voor hof in witwaszaak

Ralph Hamers, tot voor kort topman van ING, moet voor het gerechtshof in Den Haag verschijnen om een verklaring af te leggen over het faciliteren van witwassen door de bank. Dat heeft het hof dinsdag bepaald.

Het besluit is een overwinning voor een groep gedupeerden van de witwasfraude, die een zogeheten artikel-12-procedure is begonnen om vervolging van de bank af te dwingen.

ING kocht in 2018 bij het Openbaar Ministerie voor 775 miljoen euro strafvervolging af wegens faciliteren van witwassen en overtreding van antiwitwasregels. Het OM stelde vast dat de bank in strafonderzoek Houston „breed falend” beleid had gevoerd. Onderdeel van de schikking was dat ING niet werd vervolgd in andere witwaskwesties in de periode 2010-september 2018.

Diverse slachtoffers begonnen daarop een artikel-12-procedure om die vervolging alsnog af te dwingen. Het gaat onder meer om de Amerikaanse curator in de fraudezaak rondom IB Capital. Zo’n 1.850 beleggers staken in 2012 tientallen miljoenen dollars in valutahandel via IB Capital. Dat gebeurde via bankrekeningen bij ING. Uiteindelijk bleek het beleggingsbedrijf het geld zelf te hebben gehouden. De slachtoffers vinden dat de bank alarm had moeten slaan toen een deel van het geld werd weggesluisd.

Tussenuitspraak

Vorig jaar stelde het gerechtshof in een tussenuitspraak al dat het „niet onaannemelijk” is dat de beleggers ING hun geld niet zouden hebben toevertrouwd als ze wisten dat de bank het toezicht niet op orde had. Nu heeft het hof bepaald dat het nodig is Hamers en ING te horen voordat een besluit over vervolging genomen kan worden.

Of die vervolging er komt, is nog de vraag. Het hof kijkt daarvoor onder meer naar het bewijs in de zaak en het algemeen belang van vervolging. Een belangrijk onderdeel van de schikkingsovereenkomst tussen ING en het OM is dat die wordt ontbonden als derden alsnog vervolging van de bank afdwingen. In dat geval moet de Nederlandse staat 775 miljoen euro terugbetalen aan ING.

De advocaten Jurjen de Korte en Geertjan van Oosten van de Amerikaanse curator laten weten „gelukkig” te zijn met het horen van Hamers en ING. „Het OM heeft verzuimd de belangen van slachtoffers mee te wegen in de schikking die het met ING trof”, stelt Van Oosten. Hij wil dat de bank de slachtoffers compenseert via een schadefonds. ING heeft volgens hem „ten minste 2 miljard euro bespaard” door het toezicht niet op de juiste manier in te richten. „Dat [bedrag] biedt voldoende ruimte [voor een schadeclaim].”

Maatschappelijke kritiek

Wanneer Hamers door de raadkamer van het hof gehoord wordt, is nog niet duidelijk. De oud-topman zwaaide vorige maand af bij ING. Hij treedt dit najaar aan als hoogste baas bij de Zwitserse bank UBS.

Op de schikking tussen OM en ING kwam ook kritiek vanuit de maatschappij, onder meer omdat geen bestuurders vervolgd werden.

De bank zelf beloofde na de schikking beterschap en investeerde in het Know Your Customer-programma om klanten en transacties beter te kunnen monitoren.

ING stelt in een reactie dat het „in dit soort procedures normaal is dat degenen om wie het gaat ook gehoord worden”. Of Hamers zelf verschijnt, weet de bank niet. „Hij kan ervoor kiezen zelf gehoord te worden of een advocaat het woord te laten doen. Dat hangt mede af van wat het hof wil.”