Vier jaar cel geëist voor fataal schot tijdens opnames videoclip

Frank Y. moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt vier jaar de cel in voor het doodschieten van een 26-jarige fotografiestudent tijdens de opnames van een videoclip afgelopen januari. Y. heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag en niet aan dood door schuld, zei de officier van justitie woensdag in de Amsterdamse rechtbank. De verdachte had eerder gezegd dat er sprake was van een ongeluk.

Justitie denkt dat Y. (22) het slachtoffer weliswaar niet opzettelijk heeft gedood, maar zijn wapen wel bewust op hem heeft gericht. Y. wordt ook verdacht van verboden wapenbezit. Hij had zijn eigen vuurwapen met patronen meegenomen om te gebruiken bij de videoclip. Tijdens de opnames ging het pistool af toen het op de camera werd gericht. Volgens de verdachte ging het wapen per ongeluk af. Het slachtoffer werd daarbij in zijn rug geraakt. Hij overleed later.

Het OM neemt het de verdachte ook kwalijk dat hij tijdens de opnames onder invloed van alcohol en drugs was. „Dit alles kan je geen ongeluk meer noemen. Hoewel verdachte achteraf spijt heeft en het niet zo had bedoeld, vind ik dat verdachte op het moment van het overhalen van de trekker bewust de kans heeft aanvaard dat het mis zou gaan.”

Y. heeft in de rechtbank berouw getoond en zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden, die aanwezig waren. De officier van justitie noemt de zaak van breder maatschappelijk belang. „Ik hoop dat deze zaak een les is, voor iedereen die op het vreselijke idee komt om wapens, echte wapens te gebruiken als speelgoed, als relikwie, als performance. Je ziet het resultaat vandaag: alleen maar verdriet.”