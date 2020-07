Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso keert terug in F1

De Spaanse autocoureur Fernando Alonso keert na twee jaar terug in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen gaat volgend seizoen racen voor Renault, het Franse team waar hij tussen 2002 en 2006 en in de seizoenen 2008 en 2009 ook actief was, en waar hij zijn beide wereldtitels won. Dat heeft de renstal woensdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. Alonso tekent een contract voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar.

De 38-jarige Spanjaard kwam na zijn vertrek bij Renault uit voor McLaren en Ferrari. In augustus 2018 maakte hij na een aantal teleurstellende jaren bij McLaren bekend dat hij zou stoppen in de Formule 1.

Sindsdien kwam Alonso uit in andere raceklassen. Hij probeerde zich vorig jaar tevergeefs te kwalificeren voor de Indy 500, de beroemde Amerikaanse race waarin hij in 2017 al een sterk gastoptreden maakte. Begin dit jaar deed hij mee aan de Dakar Rally. In zowel 2018 als 2019 won hij de 24 Uur van Le Mans voor het team Toyota Gazoo Racing, samen met de Zwitser Sébastien Buemi en Japanner Kazuki Nakajima.

Alonso gaat bij zijn terugkeer in de Formule 1 een team vormen met de 23-jarige Fransman Esteban Ocon. Die eindigde afgelopen zondag in Oostenrijk bij de eerste race van het uitgestelde Formule 1-seizoen op de achtste plaats. De plek bij Renault komt komend seizoen vrij doordat de Australiër Daniel Ricciardo overstapt naar McLaren.