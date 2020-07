Tweede Mexicaanse student in grote verdwijningszaak geïdentificeerd

Zes jaar na de nog altijd onopgehelderde verdwijning van 43 Mexicaanse studenten is het stoffelijk overschot van een tweede slachtoffer geïdentificeerd. Het zou gaan om de destijds 19-jarige Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Dat hebben de Mexicaanse autoriteiten dinsdag bekendgemaakt. Mogelijk wordt door de identificatie meer duidelijk van wat er met de ‘43 van Ayotzinapa’ is gebeurd, vernoemd naar de lerarenopleiding die de studenten volgden bij hun verdwijning.

Het stoffelijk overschot van Telumbre werd gevonden in november en door middel van dna-onderzoek aan de Universiteit van Innsbruck in Oostenrijk geïdentificeerd. De Mexicaanse waarheidsvindingscommissie, ingesteld door de huidige president Andrés Manuel López Obrador bij zijn aantreden in 2018, heeft bekendgemaakt vrijdag samen te komen met de ouders van de 43 vermiste studenten.

De studenten waren in september 2014 per bus onderweg naar Mexico-Stad, waar zij de herdenking van de verdwijning van een groep studenten in 1968 zouden bijwonen. Hun bussen werden onderschept en beschoten door de lokale politie in de buurt van de zuidelijke plaats Iguala. Volgens de lezing van de vorige regering, onder leiding van president Enrique Peña Nieto, zouden corrupte agenten de studenten hebben verward met bendeleden. De studenten zouden zijn overgedragen aan een drugskartel, dat hen zou hebben vermoord en hun lichamen op een vuilnisbelt hebben verbrand.

Vraagtekens

Mogelijk spreekt de identificatie van Telumbre deze lezing tegen. Zijn stoffelijk overschot zou op een andere plek dan de vuilnisbelt zijn gevonden. Bovendien zou hij nog in leven zijn geweest bij aankomst op die plek. „Deze identificatie breekt met het huidige narratief”, aldus het hoofd van de waarheidsvindingscommissie. Ook maakte hij bekend andere gevonden stoffelijke overschotten naar Innsbruck te sturen voor onderzoek.

Bij de uitleg van de regering Nieto worden al jaren vraagtekens gezet. De vorige president kreeg veel kritiek op het uitblijven van diepgravend onderzoek. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN concludeerde dat zijn regering de vermissing probeerde toe te dekken. Bij het openen van de waarheidsvindingscommissie in 2018, stelde de huidige president Obrador: „Dit is een staatskwestie. Wij gaan onze handen hier niet vanaf trekken.”

Onder Nieto escaleerde het drugsgeweld in Mexico. Het land kent momenteel zeker 40.000 ‘desaparecidos’: vermiste slachtoffers door drugsgeweld.