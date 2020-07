Rotterdamse agenten niet vervolgd voor mishandeling en discriminatie

Twee Rotterdamse agenten tegen wie aangifte was gedaan van mishandeling en discriminatie bij een arrestatie zullen niet worden vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Volgens het OM was het toegepaste geweld bij de aanhouding rechtmatig.

De arrestatie vond plaats op zaterdag 4 juni in het Rotterdamse Roel Langerakpark. De gearresteerde, een Surinaams-Nederlandse vrouw van 23 jaar, zou geen gehoor hebben gegeven aan een oproep van de politie het park te verlaten. Het OM in Rotterdam zegt dat ze vervolgens de confrontatie met agenten opzocht. Ze zou de agenten daarbij hebben geslagen en uitgescholden.

De vrouw schreef later op Facebook haar eigen relaas. Toen zij zag dat een agent haar zusje duwde met een wapenstok, zou ze naar de agent hebben geschreeuwd. „De agent gaf mij hierna een harde duw met zijn fiets, waarna verschillende agenten mij meerdere malen begonnen te slaan met hun wapenstok. Mijn nicht wordt meerdere malen op de grond geduwd en geschopt. Vanaf dit moment is het volledig geëscaleerd.” Volgens de vrouw zouden de agenten zich discriminerend hebben uitgelaten door „opdonderen aap” tegen haar te zeggen.

Geen discriminatie

Bij de arrestatie werd de vrouw op de grond gedrukt. Dat was nodig, vindt het Openbaar Ministerie, om de vrouw tot bedaren te brengen. Uit onderzoek, waarbij justitie alle beschikbare filmbeelden van het incident heeft bekeken, is niet gebleken dat er sprake was van discriminatie door de politie.

In hetzelfde weekend werden meerdere aangiftes gedaan van discriminatie en mishandeling door Rotterdamse politieagenten. Zo zou een man met een donkere huidskleur met veel geweld zijn gearresteerd in een ander Rotterdams park. Daarbij zou de controversiële nekklem zijn gebruikt.