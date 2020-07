Robert Moszkowicz veroordeeld tot 180 uur taakstraf voor belastingfraude

Voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz is woensdag veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor belastingontduiking. Het Openbaar Ministerie eiste zes maanden gevangenisstraf. De rechter hield er bij het bepalen van de strafmaat rekening mee dat het inmiddels zes tot tien jaar geleden is dat de strafbare feiten werden gepleegd.

De 67-jarige Moszkowicz diende tussen 2010 en 2014 valse belastingaangiftes in. Ook hield hij zijn administratie jarenlang „buitengewoon gemakzuchtig” bij, aldus de rechter, waardoor daar allerlei documenten in ontbraken. Hierdoor is lastig vast te stellen hoeveel geld de belastingdienst precies is misgelopen, dit ligt volgens de belastingdienst ergens tussen de 65.000 en 254.000 euro. De rechter nam 100.000 euro als uitgangspunt in de strafbepaling, naar een schatting van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Robert behoort tot de bekende juristenfamilie Moszkowicz. Zijn broer Bram Moszkowicz (60) kreeg eind maart van de hoogste tuchtrechter in de advocatuur te horen dat hij niet opnieuw aan de slag mag als advocaat. De voormalige raadsman van onder anderen Geert Wilders, Desi Bouterse en Willem Holleeder werd zeven haar geleden uit zijn ambt gezet na klachten van cliënten over te hoge rekeningen. Ook zou hij niet hebben deelgenomen aan verplichte cursussen.