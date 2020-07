Regenval remt landelijk watertekort, maar dreiging blijft

De grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen weken heeft in grote delen van het land voor verlichting van het neerslagtekort gezorgd. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdag. Er dreigt daarmee niet langer een landelijk watertekort, al zal het neerslagtekort na komend weekend weer licht toenemen.

Het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort is op dit moment circa 183 mm en is daarmee volgens LCW „gestabiliseerd”. Toch is de grondwaterstand op verschillende plekken nog te laag, met name bij hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland. Daarom is volgens LCW voorzichtigheid geboden. „De oproep van de sector aan gebruikers blijft om bewust om te gaan met drinkwater”, schrijft de commissie in de laatste ‘droogtemonitor’ die tijdens droge periodes geregeld wordt gepubliceerd. LCW adviseert Rijkswaterstaat en de waterschappen bij tekorten over de verdeling van zoet water.

Het was dit voorjaar droger dan ooit in Nederland. De uitzonderlijk droge periode zorgde volgens Rijkswaterstaat, de waterschappen en het KNMI voor een „dreigend watertekort”, bleek eind mei. Waterbedrijf Vitens deed destijds een dringende oproep aan inwoners van Gelderland en Overijssel om zo kort mogelijk te douchen, niet de tuin te sproeien en geen zwembaden te vullen.

Ook de afgelopen twee jaar was het uitzonderlijk droog. Dit zorgt met name voor problemen in de natuur en de landbouwsector, die daardoor kampt met gewasschade en lagere opbrengsten. Eind december werd de schade van oogstverliezen geschat op 820 tot 1.400 miljoen euro. Een ander gevolg van droogte is dat schepen minder kunnen vervoeren doordat rivieren minder diep zijn. Een daling van de grondwaterstand kan daarnaast de bodem doen inklinken waardoor gebouwen gaan zetten en scheuren.