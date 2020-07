Radiozender 3FM stopt na 17 edities Serious Request met samenwerking Rode Kruis

Radiozender NPO 3FM stopt na zeventien edities van inzamelingsactie Serious Request met de samenwerking met het Rode Kruis. Dat heeft de noodhulporganisatie woensdag bekendgemaakt. 3FM-zendermanager Sharid Alles zegt tegen de NOS dat 3FM de vrijheid wil om ook met andere goede doelen samen te werken, maar licht niet toe welke. Deze winter zal nog een laatste editie met het Rode Kruis plaatsvinden.

Volgens Alles heeft NPO 3FM de behoefte om „verder te kijken dan een doel of thema dat gebonden is aan noodhulp”. De zendermanager spreekt van een „moeilijke beslissing”, omdat de samenwerking met het Rode Kruis altijd goed zou zijn verlopen. Het Rode Kruis dankt de radiozender voor de samenwerking en stelt dat Serious Request er onder meer voor heeft gezorgd dat ieder jaar rampen en crisissituaties op de kaart zijn gezet.

Tijdens de laatste editie van Serious Request in samenwerking met het Rode Kruis zal geld opgehaald worden voor slachtoffers van de coronapandemie. Het plan is dat de dj’s van Roermond naar Zwolle zullen wandelen en onderweg geld op zullen halen. Het plan kan worden gewijzigd als er opnieuw maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden getroffen.

Glazen Huis

Sinds 2004 werkten 3FM en het Rode Kruis samen aan Serious Request; tijdens de actie in de dagen voor kerst waarbij geld wordt opgehaald voor een specifieke ramp of thema. Jarenlang vond de actie plaats in de vorm van het Glazen Huis, waarbij dj’s meerdere dagen werden opgesloten in een tijdelijke, glazen studio op een publieke plek en verzoeknummers draaiden.

Jaarlijks wordt met de actie miljoenen euro’s opgehaald, met het hoogtepunt in 2012 toen meer dan 12 miljoen euro werd ingezameld voor verschillende projecten om babysterfte tegen te staan. De afgelopen jaren nam het jaarlijkse bedrag flink af. Vorig jaar werd iets meer dan 1,4 miljoen euro opgehaald.

Nadat de opbrengst jaar op jaar steeds verder terugliep werd in 2018 besloten om de actie te veranderen naar ‘The Lifeline’, waarbij dj’s te voet door het land trekken.