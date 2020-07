Noodlening voor topbands als Guns n' Roses, Eagles, Pearl Jam

Een aantal bedrijven dat gebruik maakt van noodleningen van de Amerikaanse regering, zou in betere tijden een mooie festivalposter kunnen vullen. De lening, bedoeld om personeel van bedrijven dat door de coronacrisis geraakt is te kunnen doorbetalen, blijkt ook naar grote bands als Guns n' Roses, Eagles, Pearl Jam, Green Day, Weezer en Tool te gaan.

De ‘paycheck protection program’, (PPP) maakt deel uit van de CARES Act (de Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), die in april in de Verenigde Staten werd ingevoerd om kleine bedrijven te steunen in de coronacrisis. Daarvoor wordt 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) uitgetrokken. Maandag werd een lijst gepubliceerd met bedrijven die gebruik maken van de PPP, waar tijdschrift Rolling Stone de muzikanten uitzocht. De PPP is enigszins vergelijkbaar met de NOW-regeling in Nederland, met als groot verschil dat het in de VS om een lening gaat. De NOW is een tegemoetkoming die niet terugbetaald hoeft te worden.

Volledig stilgelegd

Ook Disturbed, Nickelback, Imagine Dragons, Wiz Khalifa, Bon Iver, Slipknot, Jason Isbell, My Chemical Romance, Wilco en Papa Roach komen op de lijst met toegekende leningen voor. De gehele muziekindustrie wordt hard getroffen door de crisis, vooral acts en bedrijven die afhankelijk zijn van de livesector nu concerten en zowel nationale als internationale tours volledig zijn stilgelegd. Dat is de core business van voornoemde bands, waar vaak een grote groep crewleden en ander personeel van afhankelijk is. Met de PPP kunnen die doorbetaald worden. De lening van de Eagles bijvoorbeeld, schrijft Rolling Stone, zou vijftig banen in stand houden.

Eagles is een van de bands met de grootste leningen, samen met rockers Pearl Jam en metalband Disturbed. Zij ontvangen elk tussen de 350.000 en 1 miljoen dollar (tussen 310.000 en 886.000 euro). De meeste anderen ontvangen tussen de 150.000 (133.000 euro) en 350.000 dollar.

106 banen

Ook een aantal bekende platenlabels maakt gebruik van de regeling. Zo ontvangen Sub Pop (waar Iron & Wine en The Homesick zitten), Third Man Records (het label van Jack White), Dreamville Records (van J Cole), Stones Throw Records (Madlib en J Dilla) en Knitting Factory (Fela Kuti) een lening. En ook andere delen van de muziekindustrie duiken op in de lijsten, zoals The Grammy Museum Foundation en vinylperserij Gotta Groove. Yeezy, het kledingmerk van rapper Kanye West (die deze week zei graag president van de Verenigde Staten te willen worden) ontvangt volgens de LA Times een lening van tussen de 2 en 5 miljoen dollar (tussen 1,77 en 4,43 miljoen euro), waar 106 banen mee behouden worden.

De Amerikaanse vereniging voor podia – de National Independent Venue Association, opgericht na de start van de pandemie met ruim 2000 leden – wil meer steun voor de zalen, omdat de PPP voor hen niet afdoende is. In mei zei 90 procent van de podia voor sluiting te vrezen als de crisis nog zes maanden zou aanhouden zonder extra steun , zoals huurkwijtschelding en gunstigere belastingregelingen rond het terugbetalen van ticketgelden.

VK: 1,7 miljard euro

In verschillende landen zijn hulppaketten specifiek voor de culturele sector beschikbaar gesteld. In Nederland trok het ministerie van OCW in april 300 miljoen euro uit voor steun aan de kunsten. In het Verenigd Koninkrijk werd deze week 1,7 miljard euro vrijgemaakt voor cultuur, en afgelopen vrijdag maakte ook Duitsland bekend een miljard euro beschikbaar te stellen voor de culturele sector. En ook in Frankrijk werd vorige week een steunpakket voor de kunsten bekendgemaakt, van 5 miljard euro - waarvan een groot deel naar werkloosheidsuitkeringen gaat.

Pearl Jam, Green Day, Weezer, Disturbed en Guns n’ Roses zouden deze zomer allemaal ook in Nederland spelen. Pearl Jam komt nu in juli volgend jaar naar Amsterdam. Guns n’ Roses en Disturbed komen volgend jaar naar Pinkpop en het concert van Green Day en Weezer, dat in juni in Groningen zou zijn, is verplaatst naar juni 2021.