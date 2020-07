Leden CDA moeten opnieuw stemmen vanwege manipuleerbaar stemsysteem

Het stemsysteem voor de lijsttrekkersverkiezing van het CDA blijkt gevoelig voor manipulatie door hackers. De partij heeft daarom besloten om de reeds uitgebrachte stemmen nietig te verklaren. Dat heeft de partij woensdagmiddag bekendgemaakt in een persbericht. Het CDA vraagt zijn leden om vanaf donderdagochtend 09.00 uur opnieuw te stemmen op hun toekomstige lijsttrekker.

Een ethische hacker heeft de politieke partij gewezen op een lek in het stemsysteem. „Hoewel er geen aanleiding is om te denken dat er naast dit gemelde incident nog andere onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, heeft het CDA het zekere voor het onzekere genomen”, schrijft de partij, die de hacker bedankt voor zijn oplettendheid. Voor de nieuwe stemming zijn „extra veiligheids- en monitormaatregelen” genomen. Zo moeten leden ook de cijfers van hun postcode invoeren en wordt dit nadien gecontroleerd door een notaris.

De CDA-leden kunnen tot zaterdagochtend 09.00 uur opnieuw kiezen uit drie kandidaten; vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Zij gingen maandagavond met elkaar in debat in de Jaarbeurs Utrecht. De uitslag van de lijsttrekkersverkiezing wordt zaterdag bekendgemaakt om 17.00 uur. Wanneer een tweede stemronde nodig blijkt, wordt er tussen zaterdagavond en dinsdagochtend gestemd, met bekendmaking van de uitslag op woensdagmiddag 12.00 uur.

Woensdag werd tevens bekend dat de VVD voorlopig nog geen lijsttrekker kiest voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het hoofdbestuur van die partij maakt in december een kandidaat-lijsttrekker bekend, zo schrijft het in een brief aan de leden. Het gevolg is dat premier Mark Rutte langer de tijd krijgt om na te denken of hij ook na de verkiezingen van 17 maart 2021 partijleider wil blijven.

