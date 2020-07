In Assen worden de vrijgelaten boeren toegejuicht

„We zijn het zat”, zeggen boeren en sympathisanten die zich hebben verzameld voor het politiebureau in Assen. De boeren waren al heel lang boos over het stikstofbeleid van het kabinet. Ze werden de afgelopen weken nog bozer door het verbod op eiwitrijk krachtvoer dat het kabinet voor melkveehouders in petto heeft. Maar woensdag, in Assen, zijn ze vooral kwaad dat er ruim zestig boeren zijn aangehouden in Wijster, omdat zij door het blokkeren van de weg bij afvalverwerker Attero het verbod om met trekkers te demonstreren hebben overtreden.

„Terwijl ze niets anders deden dan hun recht op demonstreren uitoefenen”, zegt Sieta van Keimpema van het Farmers Defence Force en een van de boegbeelden van het Nederlandse boerenprotest. Ze staat met enkele honderden medestanders te wachten voor het politiebureau van Assen. Daar zitten de arrestanten vast – onder wie zeven minderjarigen.

Het verbod op demonstreren met trekkers was maandag uitgevaardigd door veiligheidsregio Drenthe, net als in Groningen en Friesland, nadat eerder vooraf niet aangemelde demonstraties hadden geleid tot „opstoppingen en gevaarlijke situaties”, aldus de veiligheidsregio in een verklaring. Doel van het verbod is „de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen”.

Sieta van Keimpema: „Waarom mocht de politie eerder met 66 kilometer per uur op de snelweg rijden om een standpunt over hun pensioen kracht bij te zetten, en wij niet? Je wil laten zien waar je voor staat. Boeren zijn naar een afvalverwerker gegaan omdat afvalverwerkers veel meer stikstof uitstoten dan hun vergunning groot is – terwijl de boeren erop worden aangesproken. Wij hebben recht op een eerlijke, gelijkwaardige behandeling. En zo gevaarlijk zijn die trekkers niet. Ze rijden niet hard en ze hebben een zwaailicht.” Farmers Defence Force heeft vanwege het demonstratieverbod met landbouwvoertuigen een kort geding aangespannen tegen de veiligheidsregio Groningen. Dat dient donderdagochtend in de rechtbank in Groningen.

Tractoren rijden rond bij het politiebureau in Assen dat was afgezet met behulp van politiebusjes. Zo’n vijftig boeren werden opgepakt bij een protest bij het Drentse Wijster. Dennis Venema/ANP

Groot gejuich

Na enkele uren komen in Assen de eerste boeren naar buiten. Ze worden met groot gejuich begroet. „Boeren! Boeren! Boeren!” De vrijgelatenen vertellen dat de dag „gemoedelijk” is verlopen. „De agenten waren best schappelijk, je kon gewoon met ze praten”, vertelt Danny uit het Drentse Schoonebeek, waar hij werkt op een akkerbouwbedrijf. Hij wil zijn achternaam niet noemen. „Ben ik verplicht die te geven?” Hij vertelt: „We mochten niet demonstreren maar dachten: we doen het gewoon wel. Want we zijn het zat. Daarom zijn we aangehouden. Er stonden ineens veertig man ME om ons heen.” Hoe voelt hij zich nu, met een aangekondigde dagvaarding op zak? „Nou, als ik zie hoe veel mensen ons hier steun betuigen, voel ik me een held.” Korpschef Gery Veldhuis van de politie Noord-Nederland verklaart halverwege de dag op de radio dat de boeren zich tijdens hun arrestatie goed hebben gedragen.

De wachtende menigte is een mengeling van boeren en burgers. Wat ze gemeen hebben is dat ze boos zijn op het stikstofbeleid, maar eigenlijk op bijna alles. De boodschappen zijn te duur, zeggen ze, Europa is te machtig, het gevaar van corona wordt overdreven, en de boeren worden achtergesteld. „Dit kabinet heeft ons gehele land tot de grond toe afgebroken”, stelt Roy Sibering (35) uit Veendam. Hij is geen boer maar heeft wel een duidelijke mening. „Het kabinet wil boeren weg hebben en hun land inpikken om er straks huizen te bouwen voor de lieve medelanders die hier straks allemaal heen komen.” Instemmend geknik van omstanders.

Protesten door het hele land

Een andere boerenleider

Er wordt zwaar getoeterd door een truck met daarin een andere boerenleider, Mark van den Oever, die onder gejuich stopt en met veel branie, hangend uit de cabine, een politieman aanspreekt. Even later voegt hij zich bij de menigte. Kondigt aan dat zijn organisatie, Famers Defence Force, de aangehouden boeren wil steunen, ook juridisch. Hij wijst naar een meisje en zegt: „Dit grietje is nu vrijgelaten. Had natuurlijk nooit opgepakt mogen worden.” Hij stapt af op de officier van dienst van de politie en vraagt hoe laat de gearresteerden eindelijk eens allemaal het bureau mogen verlaten. „Daar ga ik niet over”, is het antwoord. Van den Oever: „Nou kijk eens, als onze mensen nu naar buiten komen, zijn we het eens. Maar als ze niet naar buiten komen, en daar bovendien nog minderjarigen tussen zitten, dan zijn wij het daar niet mee eens.” Het klinkt dreigend. „Als die kinderen nu vrij komen, dan zorgen wij dat het hier rustig blijft.” De officier van dienst: „Ik zal eens gaan informeren.”

Een uur later is iedereen weer vrij. Het is rustig gebleven. De boeren rijden in hun auto’s naar Wijster, waar hun trekkers bij de arrestaties zijn achtergebleven. „We gaan barbecueën!”, roepen ze.

Eiwitten in veevoer De boeren protesteerden tegen het besluit van Landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) om vanaf september minder eiwit in veevoer toe te staan. Daarmee wil ze het stikstofprobleem te lijf gaan. Melkveehouders vinden dat de minister zich niet mag bemoeien met de manier waarop ze hun dieren voeren. Koeien krijgen naast bijvoorbeeld gras ook krachtvoer met daarin eiwitten. In eiwit zit stikstof, die koeien gedeeltelijk ook weer uitscheiden. Het plan zou 0,2 kiloton ‘stikstofwinst’ moeten opleveren, volgens de minister voldoende om de bouw van 75.000 woningen mede mogelijk te maken.