Holland Baroque ziet ook in Leonard Cohen barok

In de Muzenzaal van Musis staan zo’n zestig tafels, gedekt met wit linnen en een kaarsje, achter iedere tafel twee stoelen met uitzicht op het podium. Met deze restaurantopstelling, en dankzij de ruime balkons, kan de zaal driehonderd bezoekers herbergen (normaal zevenhonderdvijftig): geen slechte score in coronatijd. „Net als vroeger”, riep violiste Judith Steenbrink van Holland Baroque enthousiast. De beperkingen zijn een gegeven, je kunt er maar beter het beste van maken. De musici hadden er duidelijk zin in, evenals de bezoekers, zodra de horde van het ontsmettingspompje met voetbediening bij de ingang genomen was.

Afgelopen seizoen was Holland Baroque ensemble in residence in Musis. Nu traden ze op met de Hongaarse sopraan Emöke Baráth in het ONS festival, waarmee Musis deze weken de deuren opent. Komende dagen zijn er nog concerten van onder meer Pynarello, Liza Ferschtman en The Kik.

Holland Baroque, dat vanaf volgend jaar een felbegeerde plek in de culturele ‘basisinfrastructuur’ heeft, trad op als sextet, maar produceerde met bandjesachtig samenspel een volle, warme klank. Barok is voor hen „een manier van leven”, aldus Steenbrink. Barok vind je namelijk overal, óók in een prachtig uitgepuurde versie van Leonard Cohens Suzanne. Emöke Baráth timmert internationaal flink aan de weg als barokspecialist, maar behalve duizelingwekkende coloraturen zong ze ook a capella een Hongaars volksliedje.

Eerbetoon

In de proloog uit Montverdi’s Orfeo toonde Baráth haar vermogen met minimale middelen de kern te raken. Het ensemble voelde haar haarfijn aan en begeleidde haar naar een magisch klein gehouden, steeds stillere slotsectie. Het allermooist was de aria ‘Vieni, vieni’ uit Cavalli’s La Rosinda, die in alle eenvoud door de ziel sneed.

Ook de toegift was ongewoon. De geweldig inventieve slagwerker Matteo Rabolini had de nacht voor het concert, als eerbetoon, speciaal een werk van de net overleden „grootste Italiaanse componist aller tijden” gearrangeerd: Ennio Morricone.

Klassiek Holland Baroque & Emöke Baráth (sopraan). Gehoord: 7/7, ONS festival, Musis, Arnhem. Inl: Gehoord: 7/7, ONS festival, Musis, Arnhem. Inl: musisenstadstheater.nl ●●●●●