Aan tafel voor de zondagse maaltijd. Met een glaasje wijn. Een duik van de echtgenoot op zijn glas: „Getver, een fruitvliegje in mijn glas.”

Onmiddellijk een duik aan de overkant van de tafel op de schaal met vlees: „Getver, een varken op tafel.”

