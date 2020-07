Grapperhaus stelt ICT-bedrijven ultimatum om kinderporno te verwijderen

Zeventien hostingbedrijven die op grote schaal kinderpornografisch materiaal via hun servers beschikbaar stellen, hebben tot september de tijd om die beelden te verwijderen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) maakte woensdag bekend dat hij de ICT-bedrijven begin juni een ultimatum van drie maanden heeft gesteld. Verwijderen zij de beelden niet op tijd, dan worden hun namen bekendgemaakt.

De bedrijven in kwestie kwamen naar boven na onderzoek van de Technische Universiteit Delft, waarin werd onderzocht welke hostingbedrijven bovengemiddeld veel kinderporno op hun servers hebben. Grapperhaus probeert met het ultimatum druk te zetten op de hostingbedrijven die volgens hem „een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om kinderen online te beschermen tegen misbruik”.

In de toekomst wil de minister dat het mogelijk wordt om „foute of lakse internetbedrijven” een boete of dwangsom op te leggen als zij niet snel genoeg reageren op meldingen over kinderporno op hun servers. Het is onduidelijk vanaf wanneer dit mogelijk is. Daarnaast wil Grapperhaus dat er op Europees niveau meer gedaan wordt aan hostingbedrijven die kinderporno verspreiden.

Veel kinderporno op Nederlandse servers

De afgelopen jaren is meermaals gebleken dat Nederland een grote rol speelt in het wereldwijde kinderpornonetwerk. Na de Verenigde Staten worden in dit land de meeste kinderpornografische beelden gehost, wat vermoedelijk is toe te schrijven aan de relatief hoge snelheid van de internetverbindingen in Nederland. Minister Grapperhaus heeft de strijd tegen de strafbare beelden daarom tot een van de speerpunten van zijn beleid gemaakt.

Een van de methodes om verboden beeldmateriaal tegen te gaan, is het gratis beschikbaar stellen van de zogenoemde HashCheckService, waarmee servers worden gescand en beeldmateriaal kan worden verwijderd. In de eerste zes maanden van 2020 werden op die manier ruim 10.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik gevonden en verwijderd.

