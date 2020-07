FBI-directeur: spionage en diefstal China ‘grootste bedreiging lange termijn’

De directeur van de FBI, Christopher Wray, heeft zich dinsdag kritisch uitgelaten over het huidige Chinese overheidsbeleid gericht op de Verenigde Staten. In een interview met de conservatieve denktank Hudson Institute in Washington DC stelde Wray dat de Aziatische grootmacht zich schuldig maakt aan economische spionage, diefstal van data en omkoping en chantage om Amerikaans overheidsbeleid te beïnvloeden.

Volgens Wray is China voor de Verenigde Staten de „grootste bedreiging op lange termijn”. Het land zou bezig zijn „op alle mogelijke manieren de enige supermacht ter wereld te worden”.

De FBI opent iedere tien uur een nieuwe contraspionagezaak gerelateerd aan China, aldus Wray. „Van de bijna vijfduizend actieve contraspionagezaken die momenteel in het hele land lopen, heeft bijna de helft betrekking op China.” Ook zou China Amerikaans coronavirusonderzoek proberen te saboteren. Wray vertelde niet hoe dat precies gebeurt.

Operatie Fox Hunt

Naast de beschuldigingen van omkoping en chantage, stelt Wray dat de Chinese autoriteiten eigen staatsburgers in het buitenland onder grote druk zetten om terug te keren naar China. Het zou met name gaan om Chinezen met kritiek op de overheid. In de zogenoemde operatie Fox Hunt (‘Vossenjacht’) zouden deze staatsburgers, zoals dissidenten en activisten, als bedreiging voor het thuisland worden bestempeld.

Om de burgers in kwestie tot terugkeren te dwingen, zouden de autoriteiten zelfs in China woonachtige familie van het doelwit bezoeken. Met daarbij de boodschap: „naar China terugkeren of zelfmoord plegen”, aldus Wray. De FBI-directeur noemde deze tactiek „schokkend”. Hij maakte niet duidelijk hoeveel dergelijke doelwitten de Chinese overheid in de VS of wereldwijd zou hebben.