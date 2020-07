De ene na de andere Trump-vertrouweling doet een boekje open

Titel en ondertitel vertellen vaak al het halve verhaal. Van Too Much and Never Enough: How My Family Created the Most Dangerous Man via Off the Record: My Dream Job at the White House, How I Lost It, and What I Learned tot Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with The First Lady en The Room Where It Happened – A White House Memoir.

Amerikaanse boekhandels worden deze zomer overspoeld door een barrage aan zogenaamde tell-all books over Donald Trump en zijn familie. Auteurs die ooit deel uitmaakten van zijn regering of privé-entourage grijpen hun kans om dat inkijkje in de binnenwereld van de president te gelde te maken. Zeker met de presidentsverkiezingen, begin november, in aantocht betalen uitgevers enorme voorschotten voor dit soort uit-de-school-klap-boeken. En niet zonder reden: lezers vreten het genre, leren de bestsellerlijsten.

Cruciaal is dat een auteur directe toegang had tot de president. Nog beter is als hij of zij ontslagen werd door Trump of anderszins met hem gebrouilleerd raakte. Want wraak of wrok of komt de betrouwbaarheid van het boek wellicht niet ten goede, het levert wel meer controverse op en betere teksten voor de achterflap: ‘onthullend’, ‘explosief’, ‘niet eerder verteld’, ‘vernietigend’, enzovoort.

Ook nicht Trump komt met boek

In dat opzicht is Too Much and Never Enough nu al succesvol. In dit dinsdag te verschijnen boek diagnosticeert klinisch psychologe Mary Trump, tevens dochter van Trumps oudere broer Eric, haar oom als een leugenachtige, narcistische sociopaat. Het killerinstinct waarmee patriarch Fred Trump zijn zonen opvoedde, zou desastreus hebben uitgepakt. Haar eigen vader raakte van deze kille opvoeding aan de drank en stierf op jonge leeftijd. De president werd er juist een meedogenloze, onverantwoordelijke sjoemelaar van, stelt ze.

Too Much and Never Enough - Mary Trump

Enkele sappige passages lekten al uit. Zo zou Donald Trump iemand hebben betaald om zijn toelatingsexamen voor de universiteit af te leggen, meldde The New York Times dinsdag op basis van een manuscript. Eerder werd duidelijk dat het Mary was die aan die krant een lading familie-administratie overhandigde, die de basis zou vormen voor een lang onderzoeksartikel over Trumps privé-fortuin en jarenlange belastingontwijking.

De droom van menig uitgever is dat het Witte Huis naar de rechter stapt om publicatie te verbieden. Zulke rechtszaken zijn doorgaans niet erg kansrijk en leveren wel gratis publiciteit op. Volgens de president (74) had zijn jongere nicht (55) het boek nooit mogen schrijven, omdat ze gebonden is aan een non-disclosure agreement (NDA, een soort zwijgcontract). Een broer van de president, Robert, stapte eind juni vergeefs naar de rechter om publicatie te verbieden. Hierop besloot uitgever Simon & Schuster het boek twee weken eerder in de winkel te leggen.

The Room Where It Happened - John Bolton

Ook twee boeken over Melania

Simon & Schuster is deze zomer de onbetwiste marktleider van het tell-all-genre. Het gaf eind vorige maand The Room Where It Happened uit, de memoires van Trumps voormalige veiligheidsadviseur die ook al het nodige rumoer genereerden.

Lees ook deze recensie van Boltons boek

Twee weken daarvoor lanceerde het uitgeefhuis The Art of Her Deal, een biografie van Melania Trump door Washington Post-verslaggever Mary Jordan. Dit boek stelt onder meer waarom de first lady in de eerste maanden na het aantreden van haar man niet naar Washington verhuisde. Officieel moest zoon Barron het schooljaar in New York afmaken, in werkelijkheid was zijn moeder bezig was haar huwelijkse voorwaarden te heronderhandelen, zo achterhaalde Jordan.

Melania and Me - Stephanie Winston Wolkoff

Over de nogal gesloten first lady verschijnt begin september nog een ander, meer klassiek tell all-boek, geschreven door voormalig vriendin en vertrouwelinge Stephanie Winston Wolkoff. Op de kaft van Melania and Me kijken beide vrouwen elkaar vrolijk lachend aan, maar ook deze auteur zou nu uit wrok een boekje opendoen. Wolkoff werd februari 2018 ontslagen als hoge adviseur van Melania, nadat bleek dat haar evenementenbureau geld achterover drukte rond Trumps inauguratieceremonie, begin 2017.

Vooralsnog is er minder ophef rond het 11 augustus te verschijnen boek Off the Record van Madeleine Westerhout, de persoonlijk assistent (PA) van de president. Jarenlang gold zij als uiterst loyale protegeé van de president, totdat ze de fout maakte daar tijdens een vertrouwelijk etentje met journalisten enigszins tipsy over op te scheppen. Zo pochte ze dat zij Trump dierbaarder zou zijn dan zijn eigen dochters, Ivanka en Tiffany. Toen dit vorige zomer uitlekte werd Westerhout abrupt ontslagen.

Off the Record - Madeleine Westerhout

Als PA functioneerde ze als poortwachter van de West Wing. Zij bepaalde wie bij Trump kon binnenlopen of hem aan de telefoon kon krijgen. In potentie zou ze dus een brisant boek kunnen schrijven maar de ondertitel (Mijn droombaan in het Witte Huis, hoe ik die kwijtraakte en wat ik ervan leerde) verraadt dat Trump zich hier vooralsnog minder zorgen over lijkt te hoeven maken.