Het gebeurde in november 2018: Davina Michelle werd een ster. Tot dan kon ze in pyjama naar de supermarkt, vanaf nu was er altijd wel iemand die met haar op de foto wilde.

Aanleiding was haar hit ‘Duurt Te Lang’, geschreven door Glen Faria. Haar versie, gezongen in het tv-programma Beste Zangers, stond elf weken op nummer één van de hitparade. ‘Duurt Te Lang’, een welbespraakte mijmering over hartenpijn, maakte haar in één keer geliefd bij het Nederlandse publiek – dankzij haar grootse, wendbare stem en haar spontane houding.

Daarna ging het snel met Michelles loopbaan: eigen liedjes schrijven, festivaloptredens, uitverkochte zalen. Haar ambitie gaat nog verder: Davina Michelle wil naar het buitenland. Want achter het spontane en onbevangen voorkomen schuilt een strategische geest.

Gezongen tutorials

1995 Davina Michelle geboren als Michelle Davina Hoogendoorn 2016 Doet mee aan Idols, als Michelle Hoogendoorn 2017 Begint eigen YouTube kanaal, als Davina Michelle, waarop ze elke week een cover plaatst. Krijgt compliment van haar idool Pink, die haar versie van Pinks ‘What About Us’ beter vindt dan het origineel. 2018 Doorbraak met ‘Duurt Te Lang’, in tv-programma Beste Zangers 2019 Dankzij ‘Duurt Te Lang’ is ze de best scorende zangeres ooit in de Nederlandse hitparade. 2020 Voorgenomen optredens in Afas Live worden afgelast. Tijdens de lockdown geeft ze een goed bekeken optreden in de lege Ahoy’, Rotterdam. In mei lanceert ze een video met Nikkie de Jager, alias ‘Nikkie Tutorials’, . Op de melodie van haar hits zingt Davina make-upinstructies, die Nikkie gelijktijdig uitvoert. Filmt ‘My Own World’ ter vervanging van de live-shows.

Vandaag, een regenachtige dinsdag in maart, komt Davina Michelle binnen lopen in een pand op een industrieterrein in Dordrecht, waar alle voorzieningen voor een muzikale carrière aanwezig zijn: een geluidsstudio, een fotostudio, er kan worden geoefend, gemonteerd en gegeten. Michelles team zit nu te lunchen, straks zullen ze overleggen over de kleding en decors voor de uitverkochte optredens in Afas Live, Amsterdam, over twee weken, voor zo’n 5.000 mensen per avond. „Spectaculaire vondsten, grote schermen”, zegt Michelle. „Je moet het gevoel krijgen dat we te groot zijn voor de Afas, net zoals we onlangs clubshows speelden in zalen waar we uit knapten.”

Twee dagen later wordt de lockdown afgekondigd. De optredens gaan niet door.

In plaats daarvan is nu een film opgenomen van een optreden, onlangs gespeeld in een lege Afas. De band speelde de show zoals die was voorgenomen, inclusief een drumband bij het liedje ‘Beat Me’ en twee dansers ter opluistering van een ballade. My Own World is op woensdag en donderdag, 8 en 9 juli, te zien in de Pathé-bioscopen en vanaf 10 juli op streamingdienst Pathé Thuis.

Het was niet vanzelfsprekend dat Davina Michelle, geboren als Michelle Davina Hoogendoorn (Rotterdam, 1995), zangeres werd. „Muziek heb ik van huis uit niet meegekregen.” Ze deed de lerarenopleiding Engels en studeerde verloskunde, allebei drie maanden, werkte in de horeca en deed op haar negentiende mee aan het vijfde seizoen van Idols. De beslissing om zich juist toen aan te melden, was weloverwogen. „Ik wilde het al langer, maar niet bij het zoveelste seizoen van een talentenjacht. In 2016 was Idols terug na een pauze van tien jaar. Daar zou extra aandacht voor zijn.”

Hoe moet ik bewijzen dat ik niet irritant ben?

Talentontwikkeling

De doordachte werkwijze is typerend voor haar ontwikkeling als zangeres. Michelle haalde niet de finale van de competitie – ze kwam tot de duettenronde – maar ze werd opgemerkt door de vier leden van het pas opgerichte producers- en managersgezelschap SBMG (Sub Bass Music Group) uit Zwijndrecht, dat zich bezighoudt met ‘talentontwikkeling’. De vier vroegen Davina Michelle om samen te werken.

„Het klikte meteen, voortaan waren we elke dag in de studio aan het werk en besloten we dat ik elke week een cover zou opnemen”, zegt ze, „om op YouTube te zetten en zo een publiek te werven.” Vanaf april 2017 verscheen op YouTube elke week een video: Michelle in de studio, aan de piano, aan het zwembad of in een auto, een nummer zingend van op dat moment populaire artiesten als Shawn Mendes, Lewis Capaldi of Justin Bieber. En een enkele klassieker, zoals John Lennons ‘Imagine’.

Bij haar veranderen de liedjes in krachtige ballades met uithalen als klaroenstoten. De aanhang groeit. Van ‘YouTube-ster’ wordt Michelle, dankzij ‘Duurt Te Lang’, ook nationaal bekend.

Met de leden van SBMG, die zowel haar manager zijn als producer, video-regisseur en begeleidingsmuzikant, treedt ze in de zomer zestig keer op tijdens festivals. Eind 2019 is er de uitverkochte clubtour. De twee optredens in Afas zouden een voorlopig hoogtepunt zijn van haar carrière.

Maar, zoals ze afgelopen weekend zegt in een telefoongesprek, de gedwongen rust van de afgelopen maanden heeft ze goed benut. Ze schreven nieuwe nummers voor haar debuutalbum, dat nu eerder kan verschijnen dan gepland, al in augustus.

Skyward

Het zelf schrijven van liedjes vond ze, na al die covers, spannend. In maart kreeg ze bij de Buma Awards een oorkonde voor het succes van het eerste zelfgeschreven liedje, ‘Skyward’. „Toen we aan ‘Skyward’ begonnen, lag er veel druk op onze schouders. We hadden net een grote Nederlandstalige hit gehad, met andermans nummer. En nu schreven we zelf. Bovendien had ik meteen gezegd dat ik in het Engels wilde zingen, terwijl iedereen vond dat ik Nederlandstalig moest blijven. Ik was eigenwijs.

„In die situatie een liedje schrijven was niet makkelijk. Maar we waren er snel uit: we schrijven juist een tekst over die druk, over dat mensen zeggen wat je moet doen, en hoe ik denk dat ik daarmee om moet gaan.”

Nu schrijft ze met haar team (schrijvers/producers Sebastiaan Brouwers, Marcus Rietveld, Noah Seelmann, Giovanni de Deugd) aan meerdere liedjes tegelijk. Welk onderwerp komt spontaan in haar op? „Ik schrijf graag aansporende liedjes, met een ondertoon van ‘Kom op, je kunt het!’ ” Als voorbeeld noemt ze behalve ‘Skyward’ ook ‘Beat Me’, het nummer dat ze schreven in opdracht van de Grand Prix Formule 1. „Als Sebastiaan een melodie speelt, komen bij mij vanzelf de bemoedigende woorden op. Daar moet ik mee oppassen, je wilt niet een heel album vol peptalk.”

Ze is zich bewust van valkuilen, ook voor haar zangstem. „Ik vind het leuk om me boos te maken in een song. Daarmee laat je een ontwikkeling horen.” Bijvoorbeeld in het nog niet uitgebrachte ‘Liar’. „Dat gaat over bedrog. Ik begin klein, maar het einde ontploft als een bom.” Daar schreeuwt ze het uit: ‘Liar, liar, liar’.

Schor randje

„Dat lijkt mijn handelsmerk. Maar ik wil niet steeds voluit zingen. Ik ben mijn kleur nog aan het vinden.” Ze wijst richting opnamestudio. „Ik hou van het schorre randje aan mijn stem in het laag, maar je moet variëren in klank, dat maakt het bijzonder”, zegt ze. „Het lijkt me mooi als mensen over tien jaar een nieuw liedje van mij horen en dan zeggen ‘Echt zo’n ‘Davina Michelle-liedje’. Zoals bij Adele.”

Aan haar nieuwe status is ze inmiddels gewend. Ze weet nu dat ‘iedereen’ haar kent. „Als ik op staat liep was ik er niet mee bezig dat iemand mij zou kennen. Als iemand me dan aansprak moest ik omschakelen, oh ja, ze kennen me van tv. Terwijl ik dacht ‘die vraagt de weg’.”

Nu zoveel mensen naar haar kijken, voelt ze zich soms „een circusartiest die een kunstje doet”. Ze maakt zich niet meer druk over haar uiterlijk. „Ze doen maar, er zijn zoveel foto’s. Ze hebben me van alle kanten kunnen bekijken.”

Het negatieve commentaar dat ze soms krijgt, trekt ze zich aan. „Niet als het gaat over mijn kleding, want dat is niet mijn vak. Maar muziek wel. Bij Beste Zangers kreeg ik commentaar op mijn Engelse uitspraak. Dat heb ik serieus genomen. Want als je Engels wilt zingen, moet je daar inderdaad op letten.” Ze strijkt een strakke blonde vlecht naar achter. „Opmerkingen als: ‘Ik weet niet waarom, maar ik vind haar irritant’, vind ik moeilijker. Dan kan ik me niet verdedigen. Hoe moet ik bewijzen dat ik niet irritant ben?”