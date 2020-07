Bolsonaro is besmet

„Ik ben positief getest. Maar de koorts is inmiddels gezakt en ik voel me prima.” Aldus de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Dinsdagmiddag lokale tijd maakte hij, met mondkapje op, bekend dat hij besmet is met het coronavirus. Bij eerdere testen, in maart en april werd Bolsonaro nog negatief getest. De symptomen begonnen volgens Bolsonaro zondag en werden maandag sterker, waarna hij met koorts en spierpijn werd overgebracht naar het ziekenhuis en getest.Twitter ontplofte na de aankondiging; veel tegenstanders vonden het Bolsonaro’s verdiende loon, zijn aanhangers wensten hem juist een snelle genezing toe. Hoewel Brazilië met ruim anderhalf miljoen besmettingen en meer 64.000 doden een van de zwaarst getroffen landen ter wereld is, heeft Bolsonaro het virus van begin af aan gebagatelliseerd. Hij keerde zich tegen de strikte maatregelen en sociale quarantaine van deelstaten, riep de Brazilianen juist op om aan het werk te gaan en lapte zelf de regels aan zijn laars. (NRC)

Een paar dagen geleden nog vierde Bolsonaro de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Brasilia. Op foto’s is de zien hoe hij tijdens een lunch gearmd, zonder mondkapje en handen schuddend, zich vermaakt met de gasten (allen zonder mondkapje). Onder hen is ook de Amerikaanse ambassadeur in Brazilië en verschillende ministers van Bolsonaro’s kabinet. Ook Bolsonaro's zoon, congreslid Eduardo Bolsonaro was aanwezig. De lakse houding van Bolsonaro, die het coronavirus eerder „een griepje” noemde en zei dat de kans klein was dat hij besmet zou raken omdat hij „een atletische achtergrond heeft”, veroorzaakte veel ophef, nationaal en internationaal. Bolsonaro wil winkels open houden uit angst voor de economische gevolgen. Hij liet zelf meermaals zien de regels aan zijn laars te lappen door in het openbaar provocerend te verschijnen zonder mondkapje. Niezend en hoestend begaf hij zich in menigtes, waarna hij mensen vervolgens de handen schudde en omhelsde. Eerder verplichtte een rechter Bolsonaro tot het dragen van een mondkapje, maar dat werd later door een andere rechter ongeldig verklaard. Ondertussen bleef een effectieve strijd tegen Covid-19 uit in Brazilië en moesten in een maand tijd twee ministers van Volksgezondheid het veld ruimen vanwege kritiek op Bolsonaro’s beleid. Bolsonaro’s populariteit daalde sterk maar zijn fanatieke aanhangers kopieerden Bolsonaro’s gedrag en organiseren wekelijks anti-quarantaine protesten. „Ik ben volgende week weer terug”, zei Bolsonaro dinsdag optimistisch tegenover de journalisten. Zelfs besmet met Covid-19 vat hij de zaak kennelijk nog licht op: na zijn bekendmaking, trok hij zijn mondkapje naar beneden en sprak onbeschermd, de journalisten nog minutenlang toe. Bolsonaro maakte ook nog bekend dat hij het antimalaria-middel Chloroquine inneemt. Bolsonaro is voorstander van dit omstreden middel waarvan de werking tegen Covid-19 niet bewezen is.