Ondernemers positiever over hun toekomst dan maand geleden

Ondernemers weer positiever over hun toekomst

Het vertrouwen bij ondernemers over het voortbestaan van hun bedrijf tijdens de coronacrisis is in juni opnieuw toegenomen. Vooral in de zakelijke dienstverlening en de reisbranche, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vergeleken met mei steeg het aantal zakelijke dienstverleners dat bij gelijkblijvende omstandigheden verwacht nog zeker een jaar te kunnen overleven met 16 procentpunten naar 57 procent.

Uit een begin juni gehouden enquête blijkt dat in de meeste sectoren meer dan de helft van de bedrijven dacht nog minstens een jaar te bestaan. In mei was dat nog alleen het geval in de onroerend goed sector, de detailhandel en de informatie en communicatie.

Infographic CBS

In de horeca blijft het vertrouwen in de toekomst op een laag niveau. Een derde van de horeca-ondernemers verwacht onder de huidige omstandigheden nog maar maximaal vijf maanden te kunnen overleven. Een kwart denkt het nog wel zeker een jaar vol te kunnen houden. Dat is vier procentpunten meer dan in mei.

In juni mochten de terrassen weer open en mochten restaurants binnen maximaal dertig gasten ontvangen. Vanaf 1 juli geldt geen maximum meer voor samenkomsten binnen als er wordt gewerkt met een reserveringssysteem, gezondheidschecks en als er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Die laatste versoepeling is niet meegenomen in de begin juni gehouden CBS-enquête.