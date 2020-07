Corona-app voor het eerst buiten het laboratorium getest

Na een reeks technische en gebruiksvriendelijkheidstests wordt de corona-app vanaf woensdag voor het eerst buiten het laboratorium getest. Circa 1.500 inwoners van de regio Twente gaan de ‘CoronaMelder’ een week lang gebruiken waarna ze gevraagd worden naar hun ervaringen.

„Bescherm je vrienden, familie en de rest van Nederland”, lezen de eerste teksten van de testversie van notificatie-app van de Nederlandse overheid die NRC ook mocht installeren. „Deze app geeft een waarschuwing nadat je in de buurt bent geweest van iemand met het coronavirus. Zo kunnen we samen de verspreiding van het coronavirus stoppen.”

Met geanimeerde scenario’s wordt het waarschuwingssysteem door de app uitgelegd. Iemand passeren op de fiets? Dan kan geen sprake zijn van een risicovol contact als hij of zij later met Covid-19 besmet bleek te zijn. Maar een treinwagon voor langere tijd met iemand delen, zou wel eens tot een waarschuwing kunnen leiden.

Snellere opsporing

De Nederlandse overheid hoopt dat de corona-app kan helpen om naast het normale bron- en contactonderzoek sneller, meer nieuwe besmettingsbronnen te vinden. Door mensen zichzelf te laten testen en isoleren, wordt de verspreiding van het coronavirus tegengegaan.

Lees ook: De nieuwe corona-app: een balanceeract tussen ‘te streng’ en ‘te soft’

De app werkt door het uitzenden van ‘contactcodes’ via bluetooth. Andere telefoons slaan die codes op. Mocht bij een gebruiker later het coronavirus vastgesteld worden, dan vraagt een GGD-medewerker of hij of zij die codes met de rest van het systeem wil delen. Apps van andere deelnemers kunnen die ‘besmette’ codes dan downloaden en kijken of zij die in de laatste veertien dagen tegen zijn gekomen.

Op basis van de tijd van het contact – tien minuten – en de nabijheid, wordt berekend of dat risicovol was. Is dat het geval, dan volgt een waarschuwing: blijf binnen en neem contact op met de GGD om je te laten testen. De corona-app bedankt de gebruikers en wenst ze veel beterschap.

Het registreren van de contactcodes is echter geen onderdeel van de veldtest in Twente, laat het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd weten. Het systeem zal daarom niemand waarschuwen voor eventuele risicovolle contacten. Dat komt doordat de kans dat mensen in deze test bij elkaar in de buurt komen „bijna nul is”, stelt het ministerie. En mensen vragen – door bijvoorbeeld te werken met gesimuleerde besmettingen – toch dicht bij elkaar te laten komen is onverantwoord, zegt Ron Roozendaal, hoofd Informatiebeleid bij het ministerie. „Dat wil je niet in coronatijd.”

Ervaringen met de app

In tegenstelling tot de laboratoriumtesten zal de corona-app vanaf deze week wel voor het eerst zonder directe begeleiding geïnstalleerd en gebruikt gaan worden, benadrukt het ministerie. „In hun eigen omgeving, gedurende zes dagen, met een grotere doelgroep. Hierdoor ontstaat het beeld hoe mensen de app ervaren in hun eigen omgeving.” Ook kan onderzocht worden of proefpersonen de app of bluetooth tussentijds uitschakelen.

Screenshot CoronaMelder.

Het ministerie hoopt met de tests inzicht te krijgen hoe de app werkt op diverse telefoons en wat het effect is op het batterijverbruik. En mochten deelnemers tijdens de installatie tegen problemen aanlopen, dan kunnen zij contact opnemen met een speciale helpdesk. „Zo ontstaat ook ervaring met de hoeveelheid en de aard van de vragen die mensen hebben.”

Hoe mensen omgaan met de app en eventuele waarschuwingen is dus ook na de tests in Twente nog niet duidelijk. Reacties op het handelingsperspectief – laat je testen en ga in isolatie – worden ook pas na invoering onderzocht. „Wij gaan dit wel onderzoeken in een monitoringsonderzoek als Nederlanders de app gebruiken na introductie”, laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

Eerder stond al vast dat de epidemiologische waarde van de app pas na de landelijke invoering bekend zal worden, vanwege het lage aantal nieuwe coronabesmettingen. Als de app niet of van onvoldoende toegevoegde waarde blijkt te zijn, dan zal gebruik stoppen, beloofde het ministerie eerder.

De gebruiksvriendelijkheid van de corona-app werd eerder getest in Twente: ‘Wat staan er veel woorden in de corona-app’

Volgende week, half juli, wil minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) besluiten hoe, of en wanneer CoronaMelder in Nederland uitgerold wordt. Voor die tijd wordt onder meer nog een oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens verwacht en een advies van wetenschappers over de betrouwbaarheid van de waarschuwingen.