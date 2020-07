Chatsites zijn virtuele bossen vol kinderlokkers

De titel Help, mijn borsten staan online ademt een zekere lichtheid, maar al snel verschijnen dinsdagavond twee zielige hoopjes mens in beeld. De eerste is Tim, een jonge man met permanent neergeslagen ogen. Als hij presentator Evi Hanssen vertelt dat hij op school een eenzaat was, geloof je hem meteen. „Ik voelde me een soort alien.” Gelukkig had hij op zijn veertiende Lisa, een online vriendin bij wie hij zijn verhaal kon doen en met wie de uitwisseling van berichten steeds seksueler werd. Als Hanssen vraagt of Tim verliefd was op Lisa, ontkent hij snel.

Het tweede zielige hoopje mens was Karel, wiens jeugd een estafette van rampzaligheden was: mislukte adoptie, misbruik door verschillende mannen, jeugdprostitutie vanaf zijn elfde. Hanssen bezoekt Karel in de gevangenis, waar hij een straf van vijf jaar uitzit. Karel was Lisa. Het kost hem moeite om te bekennen wat hij minderjarigen online liet doen: „Masturbatie en van die dingen.”

Hanssen, onder de indruk van de verhalen, benadert de twee mannen met empathie, maar zonder de feiten uit het oog te verliezen. Wanneer Karel (die Tim een excuusbrief heeft geschreven) vertelt dat hij vooral online ging als hij zich „heel erg slecht voelde”, vult ze aan: „Dan ging je maar anderen manipuleren en chanteren.”

Ook zonder Help, mijn borsten staan online – een door de commerciële Vlaamse zender Vier uitgezonden serie die door BNNVARA is aangekocht – was al duidelijk dat grooming een kolossaal probleem is. Toch zit je verbijsterd te kijken als je ziet hoe eenvoudig contact tot stand komt. Op anonieme chatsites hoeft Hanssen zich maar een minuutje als minderjarig meisje voor te doen om aanbiedingen aangaande ‘spuiten’ en ‘achttien centimeter’ te ontvangen of recht in een mannenkruis te kijken.

Een van de daders die ze interviewt, pocht dat hij online binnen tien minuten een naaktfoto van een meisje los kan krijgen. Je moet vrezen dat het geen grootspraak is. De politie legt uit weinig uit te kunnen richten tegen anonieme chatsites, al zijn ze virtuele bossen vol kinderlokkers.

Hanssen zocht twee slachtoffers op waarbij het misbruik niet beperkt bleef tot digitaal contact. Een meisje van twaalf werd na maanden van ontmoetingen door haar groomer (die zich voordeed als de oom van de leeftijdsgenoot van de jongen met wie ze meende te chatten) verdoofd en verkracht – maar ze werd niet geloofd. Bij een ander meisje greep de moeder in, juist voordat ze een afspraak zou hebben.

In alle gesprekken probeert Hanssen het evenwicht te bewaren. Ook als ze daders aanspreekt doet ze dat in volstrekte rust en kalmte; eigenlijk communiceert ze meer met mimiek dan met woorden. Dat effect wordt versterkt doordat de regie graag inzoomt op het hoofd van de presentator – vaak is ze de enige die herkenbaar in beeld mag.

Achter het station van Sint-Niklaas

Aan het slot van de aflevering maakte Hanssen (als de veertienjarige ‘Lisa’) daadwerkelijk een afspraak met een volwassen man die online seksuele voorstellen had gedaan. De ontmoeting zou plaatsvinden achter het station van Sint-Niklaas, dat de stromende regen op zich niet nodig had om de treurigste plaats van Vlaanderen te lijken. Nadat de presentator op de man was afgestapt, ging hij er op zijn fiets vandoor.

‘Denk toch na!” riep ze hem na, maar zonder een spoor van het triomfalisme dat kenmerkend is voor de mannen die van confrontatietelevisie hun werk hebben gemaakt. Hanssen leek zich vooral bewust van haar machteloosheid in een wereld waarin willekeurige volwassenen zo makkelijk kunnen doordringen in kinderlevens, zonder zelfs maar bekend te maken wie ze zijn.