Boeren verzamelen zich opnieuw bij Drentse plaats Wijster

Bij het Drentse dorp Wijster verzamelen zich woensdagavond opnieuw tientallen boeren. De politie bevestigt dat tegenover NRC. Op sociale media staan videobeelden, waarop ook tractoren te zien zijn. Eerder op de dag pakte de politie bij Wijster nog 63 demonstrerende melkveehouders op, die een afvalverwerker blokkeerden met hun trekkers. Zij zijn inmiddels allemaal weer vrij.

Boerenbeweging Farmers Defence Force zegt tegen RTV Drenthe dat de boeren bijeenkomen voor een barbecue. „Het is in principe niet de bedoeling dat we gaan demonstreren”, zegt vice-voorzitter Jos Ubels.

De politie zegt de huidige situatie in de gaten te houden, maar niet van plan te zijn in te grijpen. Hoeveel boeren er precies aanwezig zijn, weet een woordvoerder niet. Hij kan evenmin zeggen of een deel van de vrijgelaten boeren weer is teruggereden naar Wijster om verder te demonstreren. „Als ze verstandig zijn, doen ze dat niet, want anders kan het een dure dag voor ze worden.”

390 euro boete

De opgepakte boeren kregen vanmiddag allemaal een boete van 390 euro, omdat ze het afgekondigde verbod op demonstraties met tractoren hadden overtreden. Terwijl ze werden vastgehouden, trokken andere boeren naar het politiebureau in Assen om hun vrijlating te eisen. In de loop van de dag mochten de arrestanten de cel verlaten. Een groot deel gaat de boete aanvechten bij de kantonrechter.

Aanleiding voor de boerenprotesten van de afgelopen dagen is het verbod op eiwitrijk veevoer dat het kabinet wil invoeren. De boeren demonstreerden woensdag ook in Zeeland. Dat leidde tot de afzegging van een bezoek van Landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) aan de provincie. De politie vreesde dat de boeren het bezoek zouden verstoren. Eerder voerden de agrariërs al actie omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van de regering, waardoor zij onevenredig zwaar getroffen zeggen te worden.