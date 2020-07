Zelfmoordpreventie voortaan bereikbaar op 113

Wie kampt met zelfmoordgedachten kan voortaan de hulplijn van Stichting 113 Zelfmoordpreventie direct bereiken op het telefoonnummer 113. Dat heeft de stichting dinsdag bekendgemaakt op de eigen website. Naast het nieuwe nummer zal de stichting bereikbaar blijven op de oude telefoonnummers.

In oktober maakte het kabinet bekend te gaan onderzoeken of het mogelijk was om 113 beschikbaar te maken als hulplijn. Daarvoor moest eerst onder andere onderzocht worden of er niet te veel verwarring zou ontstaan met 112, waardoor mensen in nood per ongeluk het verkeerde nummer zouden bellen. Ook moesten er een aantal technische obstakels overwonnen worden.

Eerder was de hulplijn alleen bereikbaar op de nummers 0900-0113 en 0800-0113, wat er in het verleden zeker twee keer toe heeft geleid dat iemand met zelfmoordgedachten de stichting niet heeft kunnen bereiken. Een 61-jarige man pleegde zelfmoord enkele dagen nadat hij meerdere malen 113 had gebeld, een 26-jarige vrouw enkele uren nadat zij meermaals 113 had gebeld.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon: 113, 0900-0113 of www.113.nl.

Lees ook: Kabinet wil telefoonnummer 113 voor zelfmoordpreventielijn