Zeker 21 doden en 16 gewonden bij busongeluk China

Bij een busongeluk in het Chinese Anshun zijn dinsdag zeker 21 mensen om het leven gekomen en 16 mensen gewond geraakt. Een van de overledenen en drie gewonden zouden middelbare scholieren zijn die net een deel van hun toelatingsexamens tot de universiteit hadden afgerond, schrijft de South China Morning Post. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op beelden van de Chinese staatszender CCTV is te zien hoe de bus over de weg zwenkt. Vervolgens maakt het voertuig een bocht van negentig graden en raakt het te water in het Hongshan Reservoir. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Volgens Chinese media zouden zeker honderd hulpverleners, waaronder zeventien duikers, aanwezig zijn bij de plaats van het ongeluk, in de zuidwestelijke provincie Guizhou. Zij onderzoeken of er nog meer mensen vermist zijn geraakt.

In China zijn dinsdag de gaokao begonnen, de jaarlijkse landelijke toelatingsexamens tot universiteiten voor middelbare scholieren. Deze duren tot donderdag en zijn door het coronavirus met een maand uitgesteld. Hoeveel scholieren er in totaal in de bus zaten, is nog niet bekend.