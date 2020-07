Werkstraf geëist tegen motoragent vanwege mishandeling en meineed

Tegen een 37-jarige motoragent is dinsdag een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist voor meineed en mishandeling. Dat meldt persbureau ANP. De motoragent zou in mei 2014 een man te hardhandig hebben aangehouden, en daarna bij het opstellen van het proces-verbaal over de toedracht van de arrestatie hebben gelogen.

In mei 2014 arresteerde de motoragent een man die zich daarbij verzette. Wat er daarna gebeurde, komt volgens het OM niet overeen met de verklaring van de agent. Hij zou te hardhandig hebben opgetreden door de arrestant naar de keel te grijpen en onder andere pepperspray te gebruiken. De arrestant had kneuzingen en wonden in zijn gezicht, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 32.000 euro.

De officier van justitie noemde de hardhandige arrestatie een „geweldsuitbarsting”. Camerabeelden van het incident zouden de verschillen tussen de gebeurtenissen en het proces-verbaal van de agent aantonen. Daarom is de agent ook van meineed beschuldigd.

De agent is het niet eens met de strafeisen en stelt dat de camerabeelden niet het hele verhaal vertellen. Volgens de agent verzette de arrestant zich hevig. Daarom zegt hij het jammer te vinden dat hij zijn bodycam niet eerder had aangezet, omdat de beelden daarvan hem naar eigen zeggen zouden vrijpleiten. Op 16 juli wordt de zaak vervolgd.