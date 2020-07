Vanaf najaar rechtstreekse trein tussen Amsterdam en Londen

Vanaf komend najaar kunnen reizigers vanaf Amsterdam en Rotterdam rechtstreeks met de trein naar Londen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) heeft dinsdag in Brussel een verdrag ondertekend waardoor de paspoortcontrole in de Eurostar in Amsterdam en Rotterdam gedaan kunnen worden. Hierdoor hoeven reizigers in Brussel de trein niet meer uit, wat een uur reistijd scheelt.

Vervoersbedrijf Eurostar was in maart gestopt met de treinverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk vanwege de coronacrisis. Het aantal passagiers was in die periode sterk gedaald. Hierdoor liep de planning van de rechtstreekse trein, die vanaf april zou gaan rijden, vertraging op.

Vanaf donderdag gaat de trein weer rijden en gaat Eurostar verder met testen. Vanaf welke datum reizigers niet meer in Brussel de trein uit hoeven is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de ontwikkelingen rond de coronauitbraak.

De treinreis van Amsterdam naar Londen zal ruim vier uur duren. „Geen gedoe meer met checks en oponthoud in Brussel”, stelt Van Veldhoven in een persbericht. Hiermee is „de trein naar Londen echt een duurzaam en volwaardig alternatief voor vliegen”, aldus de staatssecretaris.