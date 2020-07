Utrechtse sportschoolhouder verdachte in zaak rond martelcontainer

De voormalige Utrechtse sportschoolhouder Robin van O. is de hoofdverdachte in een zaak tegen een drugsorganisatie die een martelkamer bouwde in Noord-Brabant. Dat melden bronnen dinsdag aan NRC. De loods waarin zeecontainers met gevangeniscellen en een martelkamer stonden, kwam in beeld via zijn financiële gegevens.

De politie hield eind juni zes verdachten aan, onder wie Van O., die ontvoeringen zou hebben voorbereid. De zes waren volgens justitie van plan om de mensen te martelen in een daarvoor geprepareerde martelkamer. Daarvoor werden zeecontainers ingericht en geluiddicht gemaakt. In de containers waren handboeien aan het plafond bevestigd en werden een vastgeschroefde stoel, vinger-handboeien en knipscharen aangetroffen.

Voor de ontvoeringen had de groep politiekleding, busjes, stopborden en kogelvrije vesten klaarliggen. De politie wist de ontvoering en martelingen te verijdelen doordat ze de martelkamers op het spoor kwamen via de hack van de cryptofoons van het Canadese EncroChat. Daardoor kon de politie wekenlang meelezen met communicatie in de onderwereld.

NRC onthulde vorige week het bestaan van de martelkamers, waarna het OM dinsdagochtend meer details openbaar maakte. Over de identiteit van de verdachten is echter nog niets bekendgemaakt door justitie.

De alliantie

Van O. hoort bij een van de meest vooraanstaande drugsbendes van Nederland. Hij raakte betrokken bij een conflict tussen topcrimineel Ridouan Taghi, die begin dit jaar werd aangehouden in Dubai, en Mustapha ‘Moes’ F., die in Marokko vastzit voor cocaïnesmokkel.

De voormalige sportschoolhouder uit Utrecht hoorde bij ‘de alliantie’: verschillende criminele groeperingen die samenwerkten tegen Taghi. In 2017 werd op Van O. gejaagd, omdat hij op een dodenlijst van Taghi stond. Uit dossierstukken blijkt dat een schutter uiteindelijk bij het huis van de partner en kinderen van O. terecht was gekomen. In die stukken wordt Robin van O. door zijn rivalen ‘Sport’ genoemd.

Het sportschoolpand van Van O. werd de afgelopen jaren meerdere keren beschoten. Voordat Van O. in juni werd gearresteerd werd hij door justitie al enige tijd onderzocht vanwege voorbereidingen op een liquidatie.