TikTok weg uit Hongkong om invoering Chinese veiligheidswet

Videoplatform TikTok trekt zich deze week terug van de Hongkongse markt vanwege de omstreden nieuwe veiligheidswet die China vorige week heeft doorgevoerd in de semi-autonome regio. Dat heeft het medium dinsdag bekendgemaakt aan Axios. Andere sociale media en communicatie-apps passen hun beleid aan en schorten samenwerking met de lokale autoriteiten op tot duidelijk is wat de gevolgen van de nieuwe wet zullen zijn.

TikTok liet dinsdag weten alle activiteiten in de stadstaat te staken „in het licht van recente gebeurtenissen”. ByteDance, het techbedrijf achter het platform voor korte video’s, is gevestigd in China maar probeert zich al langer los te trekken van zijn Chinese achtergrond om een wereldwijd publiek te kunnen bedienen. TikTok is niet beschikbaar in het communistische land en zegt onder meer nooit data te zullen delen met de Chinese regering.

Volgens analisten is het vrijwel onmogelijk om dit standpunt vol te houden nu de veiligheidswet van kracht is. Ook vreest TikTok mogelijk voor sancties uit de Verenigde Staten, die dinsdag bekendmaakten te overwegen Chinese apps als TikTok te verbieden in reactie op de veiligheidswet. Vorige week verbood India de app al wegens na oplopende spanningen met China.

Facebook, Google, Twitter, Telegram

Dinsdag werd ook bekend dat Facebook, Google, Twitter en Telegram in navolging van WhatsApp voorlopig weigeren gebruikersdata te delen met lokale autoriteiten in Hongkong. De techbedrijven willen eerst meer duidelijkheid over wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor de mensenrechtensituatie in het land voordat zij gegevens delen met onder andere de lokale justitie.

Onder de nieuwe veiligheidswet is alles China definieert als separatisme, ondermijning, terrorisme en samenwerking met buitenlandse mogendheden strafbaar gesteld. Veroordeelden kunnen tot levenslange gevangenisstraffen krijgen. Volgens critici verdwijnt door de wet de juridische scheiding tussen de voormalige Britse kolonie Hongkong en het vasteland van China en betekent het mogelijk het einde aan de vrijheden die de afgelopen decennia juist zorgden voor de economische groei van de regio.

De Hongkongse leider Carrie Lam heeft dit dinsdag - net als eerder - tegengesproken. Volgens haar betekent de Chinese veiligheidswet „geen hel en verdoemenis” voor de stadstaat. Lam is aangewezen door de regering in Beijing en wordt door veel inwoners van Hongkong gezien als marionet van China.