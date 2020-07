Stereotypering

Voor een overvol rek met buitenlandse tijdschriften zoek ik naar een Franstalig blad. De hulp van een verkoopster is daarbij nodig. Op de vraag: „Waar vind ik de Franstalige tijdschriften?” krijg ik de vraag: „Wat zoekt u meneer?" Het antwoord: „Een Franstalig tijdschrift”, blijkt onvoldoende. Haar reactie: „Ja maar, ik bedoel opinie of roddel? Opinie vindt u rechtsonder en roddel linksboven bij de vrouwen.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl