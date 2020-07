Servisch parlement bestormd vanwege zwalkende president

In Belgrado zijn dinsdagavond duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het coronabeleid van de Servische president Aleksandar Vucic. Toen een aantal van hen met succes het parlement bestormden, werden alle demonstranten met traangas bij het gebouw verdreven. Bij de protesten zijn ook enkele politievoertuigen in vlammen opgegaan.

Directe aanleiding van het protest was de aankondiging van de president dat hij de hoofdstad komend weekend op slot gooit. Van vrijdagavond tot maandagochtend mag niemand de deur uit. Maar de onvrede heeft er vooral mee te maken dat Vucic tot de verkiezingen van 21 juni deed alsof de pandemie voorbij was, terwijl het aantal besmettingen en doden in werkelijkheid opliep.

„Wekenlang zei die idioot: ga naar je werk, ga in een vol voetbalstadion zitten, er is niks aan de hand”, zegt student David (24), nadat hij in een fontein in de buurt van het parlement het traangas uit zijn ogen heeft gespoeld. Hij wil niet met zijn achternaam in de media verschijnen. „Ik ben banger voor politici dan voor het coronavirus.”

Spontaan protest

Ook Nasta (24) – „mijn bijnaam” – is bang dat ze problemen krijgt als bekend wordt dat ze hier is. Vanachter een roze mondmasker dat haar moeder voor haar heeft gemaakt zegt ze: „Vucic heeft mensen bewust misleid om de verkiezingen te houden en te winnen. Maar hij is schuldig aan elke dode die er door het gebrek aan restricties is gevallen. En voor deze chaos hier vanavond.”

Uit op sociale media verspreide beelden blijkt dat de politie ook een groepje ongewapende mensen op een bankje in een park voor het parlement hardhandig met wapenstokken uiteen heeft geslagen.

Sinds eind 2018 zijn er regelmatig protesten tegen Vucic, maar die verlopen over het algemeen vreedzaam. Het protest deze dinsdag leek spontaan te zijn ontstaan, mensen hoorden erover in de kroeg of zagen het via vrienden op sociale media.

Premier Ana Brnabic veroordeelde de demonstranten en beschuldigde politici van de oppositie ervan achter dat zij het parlement hadden bestormd.

Toen het de covid-19-pandemie Europa bereikte, kondigde Vucic vrij straffe beperkingen af. Maar in aanloop naar de verkiezingen werden die in mei allemaal teruggedraaid. Alle horeca mocht open, grote evenementen konden doorgaan en zelfs sportwedstrijden werden met publiek gespeeld. Daarbij raakte onder andere toptennisser Novak Djokovic besmet.

Ziekenhuizen overbelast

Nadat Vucic’ Servische Progressieve Partij bij de parlementsverkiezingen vorige maand een twee derde meerderheid haalde, lekte uit dat het aantal coronaslachtoffers hoger was dan de regering bekend gemaakt had. Dinsdag bleek dat binnen 24 uur 299 besmettingen en 29 doden geconstateerd waren, een record.

Ziekenhuizen in Belgrado kunnen het aantal patiënten niet meer aan. In totaal stierven tot nu toe – officieel – 330 Serviërs aan covid-19, op een bevolking van zeven miljoen mensen.