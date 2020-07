Rusland kondigt ‘vergeldingsactie’ aan tegen VK om Magnitski-sancties

Rusland zal „volgens het principe van wederkerigheid” reageren op de sancties die het Verenigd koninkrijk aan 25 Russen heeft opgelegd. Dat heeft een woordvoerder van het Kremlin dinsdag gezegd, aldus persbureau Reuters. Moskou kondigt „een soort vergeldingsactie” aan „voor zover dit in het belang is van de Russische Federatie”. Wat dit precies inhoudt, is vooralsnog onduidelijk.

Maandag kondigde het VK sancties aan tegen 25 Russen, onder wie mensen die betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling en dood van jurist Sergej Magnitski in de beruchte Boetyrka-gevangenis in Moskou in 2009. Hun bankrekeningen worden bevroren en zij krijgen visumrestricties opgelegd.

Magnitski werd in november 2008 gearresteerd nadat hij Russische functionarissen had beschuldigd van grootschalige belastingfraude. Een jaar later werd hij dood aangetroffen in zijn cel. In 2019 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat Rusland verantwoordelijk was voor zijn dood. Gevangenisbewakers hadden hem mishandeld en hij had benodigde medische zorg niet gekregen.

Jamal Khashoggi

Behalve deze Russen legde Londen twintig Saoediërs vergelijkbare sancties op. De maatregelen zijn volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab bedoeld om het witwassen van „bloedgeld” tegen te gaan. Bij de Saoediërs ging het onder anderen om mensen die het VK medeverantwoordelijk houdt voor de dood van Jamal Khashoggi, een journalist die in 2018 werd vermoord in het Saoedische consulaat in Turkije.

Het is de eerste keer sinds de Britten de Europese Unie hebben verlaten dat ze gebruikmaken van de mogelijkheid om zelfstandig tegoeden en de visumverstrekking van buitenlandse individuen te bevriezen. Minister Raab zei maandag dat hij met de sancties de „zeer duidelijke boodschap” afgeeft „dat diegenen met bloed aan hun handen” niet vrij zijn „om dit land binnen te walsen om vastgoed te kopen op King’s Road, kerstinkopen te doen in Knightsbridge of om zwart geld over te hevelen via Britse banken”.