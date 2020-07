Regering Curaçao niet akkoord met voorwaarden voor Nederlandse coronasteun

De Curaçaose regering gaat niet akkoord met de voorwaarden die Den Haag stelt aan de nieuwe coronaleningen. Het kabinet van de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath vindt dat de voorwaarden indruisen tegen de rechten die Curaçao, Aruba en Sint-Maarten binnen het koninkrijk hebben.

Vrijdag moeten de drie eilanden laten weten of ze instemmen met het pakket aan voorwaarden. Rhuggenaath zei dinsdag tijdens een persconferentie dit niet te zullen doen. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn door de coronacrisis zwaar getroffen. Half mei zei staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA) daarom steun toe aan de eilanden, maar hij verbond daar een aantal voorwaarden aan.

Pas afsnijden

Een van die voorwaarden is de oprichting van een Nederlands instituut voor het financiële management. Het grootste pijnpunt is die speciale instantie, die moet worden opgericht om het geleende geld te verdelen. Curacao ziet dat als een manier om de regering van de drie autonome landen de pas af te snijden. Rhuggenaath: „Het voelt als: Nederland heeft een agenda voor overname en controle over het bestuur van de landen.”

Bij de vorige twee steunpakketten, waarbij Nederland in totaal meer dan 300 miljoen euro aan goedkope leningen beschikbaar maakte, was ook onenigheid over de voorwaarden. Zo worden de salarissen van ambtenaren door de Curaçaose regering met 12,5 procent gekort. Rhuggenaath zei wel te willen bezuinigen, maar het niet eens te zijn met de timing. De eilanden vinden dat Nederland onvoldoende rekening houdt met de huidige crisissituatie.

Volgens Knops zijn de voorwaarden nodig, omdat via die weg het financiële beleid van de eilanden hervormd kan worden en zij in de toekomst crises beter het hoofd kunnen bieden. Deze vrijdag komt de Rijksministerraad bijeen voor besluiten rondom de coronasteun. Wat Aruba en Sint-Maarten zullen doen, is nog niet duidelijk.