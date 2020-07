Omstreden datasurveillancebedrijf Palantir wil naar de beurs

Het Amerikaanse datasurveillancebedrijf Palantir Technologies wil naar de beurs. Het bedrijf heeft daartoe een verzoek ingediend bij de Amerikaanse mededingingsautoriteit SEC. Details over de geplande beursgang zijn niet bekendgemaakt. Palantir verzamelt en analyseert grote hoeveelheden data en maakt onder meer software voor gezichtsherkenning.

Het in 2004 opgerichte bedrijf verkoopt specialistische data-analysesoftware aan verschillende internationale veiligheidsdiensten. Zo sloot Palantir in 2018 nog een deal van ruim 750 miljoen euro met het Amerikaanse leger. Het is niet duidelijk hoeveel het bedrijf nu waard is. Tijdens de laatste investeringsronde in 2015 werd het gewaardeerd op 20 miljard dollar.

Palantir is opgericht door techinvesteerder Peter Thiel, een van de oprichters van betaalplatform Paypal. Dat bedrijf verloor maandelijks miljoenen dollars door creditcardfraude, waarop het besloot beveiligingssoftware te schrijven om verdachte transacties te identificeren en analyseren. Deze kennis nam Thiel mee naar Palantir, dat eenzelfde methode gebruikt om patronen te herkennen in grote hoeveelheden data. Met de software van Palantir kan onder meer de politie patronen vinden in telefoongegevens, foto’s, betaalgegevens en politieverslagen.

Kritiek van privacyactivisten

De werkwijze van het Palantir krijgt geregeld kritiek, onder meer van privacyactivisten. Zo werd software van het bedrijf gebruikt om data te verzamelen en te analyseren over illegale immigranten ten gunste van het strenge immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Thiel is een van de weinigen in Silicon Valley die de president openlijk steunt.

Lees ook deze column over Clearview, een ander bedrijf waar Thiel in investeerde: Deze app graaft in 3 miljard gezichten