Noordelijke provincies verbieden protest met tractoren

Boeren mogen tot maandagochtend 13 juli niet met tractoren demonstreren in de provincie Friesland. De veiligheidsregio van Friesland heeft dinsdag een verbod op protest met landbouwvoertuigen afgekondigd, omdat demonstraties in de afgelopen dagen op verschillende plekken tot verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties hebben geleid. De veiligheidsregio’s Drenthe en Groningen troffen maandag vergelijkbare maatregelen.

Veel protesten van de afgelopen dagen zouden niet gemeld zijn bij de autoriteiten, waardoor het volgens de veiligheidsregio’s niet mogelijk was om afspraken te maken over hoe veilig gedemonstreerd kon worden.

De afgelopen week protesteerden boeren op meerdere plekken in het land, ook in de noordelijke provincies. Zo blokkeerden boeren zondagavond de A7 tussen Heerenveen en Groningen en bezetten ze ook een aantal distributiecentra van supermarktketens. De burgemeester van Heerenveen, Tjeerd van der Zwan, noemde deze blokkades in de Leeuwarder Courant „onacceptabel”.

Lees ook dit vragenstuk over eiwit in veevoer: ‘Wat er niet inkomt, gaat er ook niet uit’

Stikstofregels

Vorige week leidde het plan van minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) om minder eiwitrijk veevoer toe te staan en zo de stikstofuitstoot van de landbouw te verminderen tot landelijk verzet onder boeren. Het voer met minder eiwit zou volgens de boeren gevaarlijk zijn voor hun dieren. Ook het feit dat veel supermarktketens „te lage prijzen” zouden betalen voor hun producten, roept bij veel boeren wrok op.